Hombre intenta ingresar a la cabina en avión rumbo a Hawai

Dos cazas de combate estadounidenses fueron convocados el viernes para que escoltaran una aeronave comercial que iba de Los Ángeles a Hawai luego que un pasajero revoltoso fue sometido por pasajeros y sobrecargos.



El hombre, que posteriormente fue identificado como Anil Uskanil, un turco de 25 años, fue amarrado con cinta adhesiva a su asiento hasta que el avión aterrizó en Honolulu y los agentes federales abordaron para arrestarlo, dijo Lee Lorenzen, uno de los pasajeros.



“Los sobrecargos se comportaron de forma realmente heroica”, dijo Lorenzen. “Para cuando el avión aterrizó y el FBI lo detuvo, él ya estaba muy dócil”.







El vuelo 31 de American Airlines aterrizó a salvo a las 11:35 a.m. con 181 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo, dijo la portavoz de la aerolínea Katie Cody, que no proporcionó detalles sobre el incidente.



De hecho, los problemas con Uskanil comenzaron unas ocho horas antes de que el vuelo despegara. Fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por abrir una puerta que llevaba a una rampa de la pista, de acuerdo con la policía del aeropuerto, que proporcionó la identidad del sospechoso a The Associated Press.



La policía indicó que Uskanil había estado bebiendo, pero no cumplía con los criterios para ser arrestado por eso. En cambio, fue detenido por sospecha de ingreso en propiedad privada _un delito menor_, se le entregó un citatorio para comparecer en la corte y se le permitió abordar el vuelo a Honolulu.



Los pasajeros se percataron de su presencia incluso antes del despegue.



Mark y Donna Basden fueron de los primeros en abordar el avión y hallaron una computadora portátil en el bolsillo del asiento de Mark Basden. Una sobrecargo les dijo que debía ser propiedad de un hombre que estaba en el baño.



Entonces salió un “tipo de aspecto desaliñado”, señaló Donna Basden.



Mark Basden le dio la laptop al hombre, diciéndole que estaba en su asiento. Dijo que el individuo le frunció el entrecejo, tomó la computadora, la abrió y cerró y luego intentó sentarse en otro asiento en primera clase.



La sobrecargo acudió a él y le pidió ver su pase de abordar. Al examinarlo le dijo que su lugar era en la fila 35 y lo envió a la parte trasera del avión.



Como a la mitad del vuelo de seis horas, el hombre comenzó a caminar lentamente hacia la cabina, con la computadora en el brazo y algo encima de la cabeza, aparentemente una toalla o un trapo, según descripciones de los pasajeros.



Entonces la sobrecargo colocó el carrito de las bebidas en la puerta de acceso a la primera clase para bloquearle el paso, diciéndole: “Usted no va a ingresar aquí”. El individuo intentó empujar el carrito, pero otros pasajeros llegaron desde atrás y lo sometieron.



El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, fue informado sobre el disturbio, de acuerdo con un comunicado de la dependencia. No hubo otros reportes de alteraciones, pero el departamento dijo estar monitoreando de manera preventiva todos los vuelos del viernes.