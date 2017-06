Hombre ataca a policía en Notre Dame

Un hombre atacó a un policía cerca de la catedral de Notre Dame en París y el oficial alcanzó a herir de bala al agresor, se informó el martes.



Un portavoz de la policía que no estaba autorizado a ser nombrado públicamente dijo a The Associated Press que el atacante está hospitalizado.



Cedric Michel, representante sindical de la policía, dijo que un hombre armado con un martillo fue tras el policía cuando estaba patrullando en la explanada frente a la Catedral de Notre Dame.



Michel dijo que el atacante fue "neutralizado" por la policía, información que fue confirmada en la cuenta de Twitter de la policía parisina.

🔴 Parvis de #NotreDame Situation maîtrisée, un policier blessé, l'auteur des faits a été neutralisé et orienté vers un hôpital — Préfecture de police (@prefpolice) 6 de junio de 2017

🔴 Parvis de #NotreDame Le public confiné lors de l'intervention va être progressivement autorisé à sortir après les vérifications d'usage — Préfecture de police (@prefpolice) 6 de junio de 2017



Según el ministro del Interior francés, Gérard Collomb, el sospechoso gritó que lo hacía "por Siria". El agresor llevaba una credencial que lo identificaba como un estudiante argelino, que aún debe ser autentificada, añadió.



Se desconoce si el agresor estaba actuando solo. Sin embargo, la fiscalía antiterrorista de París abrió una investigación tras el incidente.

Un gran número de patrullas llegaron a la zona de Ile de Cite a orillas del río Sena, en el centro de la capital de Francia.



París está en alerta después de una serie de ataques extremistas islámicos en años recientes.