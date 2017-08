Hillary Clinton califica a Donald Trump de "tipo sucio" en su libro

WASHINGTON.- Cuando Donald Trump se paró detrás de Hillary Clinton durante un debate de la campaña presidencial el año pasado, a la candidata demócrata se le puso la piel de gallina.



"Estábamos en un lugar pequeño, él me seguía dondequiera que yo fuera, me miraba a los ojos, me hacía muecas, era increíblemente molesto", escribe Clinton en What Happened, su libro, que se publicará el 12 de setiembre en Estados Unidos, y del cual la cadena MSNBC publicó dos cortos pasajes.



"Se me puso la piel de gallina", admitió, describiendo la situación.



"¿Qué haría alguien en mi lugar, mantendría la calma, sonriente, como si él no invadiera constantemente su espacio? ¿O se daría vuelta para mirarlo a los ojos y decirle alto y fuerte: retroceda, tipo sucio, aléjese. Yo sé que usted adora intimidar a las mujeres, pero a mí no me va a intimidar, de modo que retroceda!", escribió.



Clinton dice que eligió la primera opción. "Mantuve la calma, ayudada por una vida de lidiar con hombres difíciles que intentaban confundirme".



Aunque se pregunta si tendría que haber elegido la segunda opción. "Sin dudas hubiera sido una mejor emisión televisiva", dice. "Tal vez aprendí de más la lección de permanecer en calma, morderme la lengua, cerrar el puño, todo eso mientras sonrío, determinada a presentar un rostro sereno al mundo", agregó.



Clinton afirma que pasó los últimos meses escribiendo para contar en primera persona su fracaso en la campaña presidencial y las razones por las que estima haber perdido, principalmente por la presunta injerencia rusa.



Clinton describió su campaña del 2016 como "alegre, una experiencia de humildad, exasperante y totalmente desconcertante" y reconoció que le falló a sus millones de partidarios al perder la elección de noviembre ante Trump: "fracasé y deberé vivir con eso toda mi vida".



Con información de AFP y Reuters