Harvey se debilita tras golpear la costa en Texas

El huracán más poderoso en golpear el estado de Texas en más de 50 años avanzaba lentamente sobre territorio estadounidense el sábado, generando lluvias torrenciales que amenazaban con provocar inundaciones catastróficas, pese a que el sistema perdió fuerza tras tocar tierra.



Harvey fue degradado a ciclón de Categoría 1 en la mañana del sábado y continuaba debilitándose en su curso hacia el sur de Texas, con vientos máximos sostenidos de 121 kilómetros por hora (kph) a las 09.00 hora local, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos. Debajo de esa velocidad, los sistemas reciben la clasificación de tormenta tropical.



Compañías eléctricas de Texas dijeron que casi un cuarto de millón de clientes estaban sin energía. Residentes y personal de asistencia en emergencias aún permanecían a resguardo, lo que impedía medir con precisión la magnitud de los daños.



Harvey es la tormenta más fuerte en golpear Texas, el centro de la industria de petróleo y gas de Estados Unidos, desde 1961.



La localidad de Rockport, 48 kilómetros al norte de la ciudad de Corpus Christi, al parecer sería una de las más afectadas. Antes de la llegada de la tormenta, el alcalde pidió a todos los que no evacuaran que escriban sus nombres en sus brazos para poder ser identificados en caso de muerte o lesión.



"En este momento todavía estamos refugiados y no podemos ir a ninguna parte", dijo Steve Sims, jefe voluntario de bomberos de Rockport. "Hemos oído rumores de mil cosas diferentes, no podemos confirmar nada porque no hemos visto nada, sabemos que tenemos muchos problemas, pero aún no sabemos cuáles", agregó.



Una escuela secundaria, un hotel, un condominio y otros edificios sufrieron daños estructurales en Rockport, según funcionarios de los servicios de emergencia y prensa local. Algunos estaban siendo usados como refugios.



Sims dijo que se perdió la energía, internet y la mayoría del servicio de telefonía celular de la ciudad de 10.000 habitantes, donde cerca de dos tercios habían sido evacuados.



El huracán tocó tierra como un sistema de Categoría 4 -el segundo nivel más potente- al noreste de Corpus Christi el viernes en la noche con vientos máximos de 209 kilómetros por hora. Las calles de la ciudad de unos 320.000 habitantes estaban desiertas el sábado en la mañana y podían verse carteles dañados tras ser arrancados por fuertes vientos que aún soplaban.



Las autoridades de la ciudad pidieron el sábado a los residentes que reduzcan el uso de sanitarios y grifos debido a que los cortes de energía dejaron sin funcionar a las plantas de tratamiento de aguas servidas. También se les pidió que hiervan el agua antes de consumirla.



Se cree que hasta 6 millones de personas estarán en el camino de la tormenta y también el corazón de las operaciones de refinación de petróleo de Estados Unidos. El impacto de la tormenta en las refinerías ya ha elevado los precios de la gasolina.



El presidente Donald Trump, que enfrenta el primer gran desastre natural de su mandato, dijo en Twitter, poco antes de que Harvey tocara tierra, que declaró desastre, lo que "libera toda la fuerza del gobierno para ayudar".



"Están haciendo un gran trabajo - el mundo está observando", dijo Trump el sábado en un tuit en referencia a la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA), que coordina la respuesta ante grandes desastres.



Alimentado por las cálidas aguas del Golfo de México, Harvey se convirtió en el primer huracán de Categoría 4 en impactar Estados Unidos desde Charley en 2004 y el primero en Texas desde Carla en 1961. Si bien miles huyeron de lo que se esperaba que fueran inundaciones devastadoras y la destrucción del huracán, muchos se quedaron tras acopiar alimentos, combustible y sacos de arena.



Más del 45 por ciento de la capacidad de refinación del país está en la costa del Golfo de México y casi una quinta parte del petróleo se produce en alta mar. Puertos desde Corpus Christi a Texas City se cerraron a la entrada de buques. Royal Dutch Shell Plc, Anadarko Petroleum Corp, Exxon Mobil Corp y otros evacuaron personal desde su plataformas marítimas de petróleo y gas.