Hallan cuerpo en Támesis en búsqueda de víctima de Londres

LONDRES.- Agentes que buscaban a un hombre francés desaparecido desde el ataque del Puente de Londres, recuperaron un cuerpo en el río Támesis, anunció la policía.



El cadáver fue hallado río abajo desde el puente, explicó la policía metropolitana de Londres. La identificación formal de los restos aún no se ha realizado, pero los familiares de Xavier Thomas han sido informados.



De confirmarse, Thomas sería la octava víctima mortal del asalto, en el que se emplearon un vehículo y armas blancas. Casi 50 personas resultaron heridas.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó que se había identificado a una tercera víctima francesa en el ataque. Otros ocho ciudadanos franceses resultaron heridos, agregó.



“Estamos pagando un alto precio por estos ataques”, señaló Macron.

En el momento del ataque, Thomas, de 45 años, recorría el puente paseando con su novia. La policía dijo antes que los relatos de los testigos apuntaban a que podría haber sido arrojado al río. La novia de Thomas sufrió heridas graves tras ser atropellada por la camioneta.



Por otra parte, la policía de la capital británica detuvo en el este de la ciudad a un hombre de 30 años sospechoso de estar relacionado con el ataque. Las autoridades siguen registrando su vivienda.



Dos hombres están bajo custodia policial por supuestamente haber violado la ley antiterrorista británica. No fueron identificados ni acusados formalmente. Todos los demás detenidos quedaron en libertad sin cargos.



Por otra parte, la policía reabrió gran parte de las zonas colindantes al lugar donde se registró el ataque. Borough Market, un popular punto de encuentro, sigue cerrado mientras se recaban nuevas pistas.



El ataque, además de los registrados antes en Manchester y en las inmediaciones del parlamento en Londres, llevaron a la primera ministra, Theresa May, a pedir leyes antiterroristas más severas aunque esto suponga cambiar las protecciones de los derechos humanos.



La reacción al incidente dominó los últimos días de la campaña electoral para las elecciones generales del jueves. El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, y otros criticaron a May por reducir la fuerza policial en unos 20 mil agentes durante su etapa como secretaria de Interior.



Los autores del ataque del sábado por la noche condujeron una furgoneta alquilada contra la multitud antes de salir del vehículo y apuñalar al azar a gente que encontraron. La policía abatió a los tres agresores.



Al menos dos de los atacantes eran conocidos de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad británicas, lo que plantea dudas sobre si se pudo hacer algo para impedir la agresión.



La policía identificó a los tres hombres como Khurum Butt, de 27 años y que era conocido por sus opiniones radicales; Rachid Redouane, también conocido como Rachid Elkhdar, de 30 años, y Youssef Zaghba, un ciudadano italiano con ascendencia marroquí de 22 años que habría trabajado en un restaurante de Londres.



Según las fuerzas de seguridad italianas, Zaghba fue retenido e interrogado en Italia, pero no se le acusó de delito alguno. Funcionarios italianos dijeron que compartieron las sospechas sobre él con las autoridades británicas.