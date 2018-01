Hago más ejercicio de lo que la gente cree: Trump

No esperen que el presidente de Estados Unidos se pase el día en el gimnasio, pese a las órdenes de su médico. Donald Trump dijo a Reuters que hace mucho ejercicio, en la Casa Blanca y también cuando juega al golf.



"Yo me ejercito. Quiero decir, camino, hago esto y aquello", dijo Trump, de 71 años, en una entrevista con Reuters el miércoles en el Salón Oval de la Casa Blanca. "Corro al edificio de al lado, hago más ejercicio de lo que la gente cree", agregó.



Ronny Jackson, el médico de la Casa Blanca, dijo el martes que Trump está en un excelente estado, pero destacó que debería bajar de peso y comer mejor.



"Mucha gente va al gimnasio y se ejercita por dos horas. He visto a gente (...) que tiene rodillas nuevas a los 55 años, y caderas nuevas, y hacen todas esas cosas. Yo no tengo esos problemas", explicó Trump, aunque sostuvo que está dispuesto a cambiar su dieta.



Sus predecesores, el demócrata Barack Obama y el republicano George W. Bush, hacían ejercicio a diario, pero Trump no tiene una rutina de ese tipo. El republicano dijo que se ejercita bastante en el campo de golf, pese a que lo recorre en un carro.



Trump es considerado un hombre con sobrepeso, al límite de la obesidad, debido a sus 108 kilos y su estatura de 1.90 metros.



"La mayoría de nosotros podría perder un poco de peso", dijo Trump antes de mirar a los periodistas de Reuters, a los que encontró "en muy buen estado físico".



Respecto a su agudeza mental, Trump destacó que el médico dijo que le fue muy bien en el examen cognitivo y de paso aprovechó de bromear sobre los escasos avances logrados por Obama, Bush y Bill Clinton para frenar las amenazas de Corea del Norte.



"Supongo que todos ellos se dieron cuenta de que tendrían que dejar eso a un presidente que obtuviese las mayores calificaciones en las pruebas. ¿Qué les puedo decir?", sostuvo Trump.



Sobre su salud física, el presidente de EU dijo que anteriormente ha hecho dieta y ha tenido éxito.



"Siempre creí más en las dietas porque soy fuerte (...) La gente que cocina en la Casa Blanca es extraordinaria, pero creo que podrían hacer las porciones un poco más pequeñas y rebajar un poco los ingredientes que engordan. Yo estoy de acuerdo con eso", comentó Trump.