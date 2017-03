Guía para entender cómo funciona el 'Obamacare' 

Una vez más, la ley de salud del presidente Barack Obama también conocida como "Obamacare" ha sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte.



No es el fin de la controversia sobre el tema, sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, reconoció que "viviremos con el 'Obamacare'" por un tiempo.



Ryan retiró de votación la iniciativa que los líderes republicanos de la Cámara Baja habían elaborado para revocar y remplazar la ley de salud de Obama debido a que no pudo conseguir suficientes votos para su aprobación, pese a que tenía el visto bueno del presidente Donald Trump.



Fue un nuevo intento de anular la Ley de Salud Asequible, que ha superado ya un par de impugnaciones en la Corte Suprema.



Trump culpó a los demócratas del fracaso de la iniciativa y reiteró sus calamitosas predicciones: El Obamacare "está haciendo implosión y pronto hará explosión, no será bonito".



Aunque algunos segmentos de la normativa tienen problemas evidentes, otros funcionan bien y han reducido la tasa de personas sin seguro médico a un récord mínimo.



La ley de salud asequible (también conocida como ACA) aumentó la cobertura de salud de dos maneras: amplió el programa Medicaid para que abarque más adultos de bajos ingresos y subsidió las pólizas médicas privadas mediante los mercados de seguros como HealthCare.gov.



Ambos aspectos contribuyeron a que la tasa de personas sin seguro médico bajara a menos de 9 por ciento en Estados Unidos.



Sin embargo, las primas y otros costos aumentan a un ritmo mayor al previsto, y las aseguradoras del sector se han retirado de algunos mercados, con la subsiguiente reducción de opciones para los consumidores.

A continuación un vistazo a los principales elementos de la ACA y una perspectiva de cada uno de ellos:



MEDICAID



Situación: 31 estados han ampliado el Medicaid. El programa de salud federal y estatal para las personas de bajos ingresos ahora cubre a una de cada cinco personas en Estados Unidos, desde recién nacidos hasta adultos mayores en asilos.



Casi la mitad de los estados en los que el programa fue ampliado tiene gobernadores republicanos. El gobernador republicano John Kasich, de Ohio, dijo que el Medicaid ha permitido a su estado brindar "una fuente estable de atención" médica a los trabajadores pobres, drogadictos y enfermos mentales.



Aunque es conocida la mezquindad del Medicaid para pagar, los hospitales han apoyado con firmeza la ampliación del programa y lo describen como una mejor opción que atender pacientes sin seguro médico.



Perspectiva: Prosigue la expansión del Medicaid, que cubre a unos 11 millones de personas. Otros estados quizá quieran ahora aprovechar la generosa tasa de pago federal para las nuevas inscripciones. El aumento de los costos podría convertirse en un problema tanto para los estados como para el gobierno federal.



El Medicaid también seguirá siendo una prestación social en la que el gobierno federal comparte el gasto de los estados en la atención de los beneficiarios. El promedio nacional es de aproximadamente 60 por ciento.



Continuarán los esfuerzos para un cambio, pero los gobernadores marcarán el rumbo. Es previsible que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo el secretario Tom Price, sea receptivo.



SEGUROS INDIVIDUALES DE SALUD



Situación: La ley de salud tiene como propósito ampliar y estabilizar el mercado de seguros individuales de salud, por el cual unas 20 millones de personas adquieren pólizas de seguro. Sin embargo, ha sido una montaña rusa.



A medida que clientes más enfermos y más costosos ingresan en el mercado, las primas y los deducibles se han disparado. Las personas con derecho a subsidios por sus ingresos vieron atenuados los costos, pero millones que todavía pagan por su propia cuenta están en shock.



El expresidente Bill Clinton describió la ley como un "sistema de locura". El director general de Aetna, Mark Bertolini, ha dicho que los mercados de seguros médicos previstos por la ACA se encuentran en una "espiral de muerte".



Perspectiva: Incierta, porque los analistas presentan opiniones distintas. El punto de vista del "vaso medio lleno" es que los incrementos de las primas previstos para este año contribuirán a la estabilización del mercado, y 2018 quizá no sea otro año difícil.



El punto de vista del "vaso medio vacío" es que los mercados seguirán teniendo problemas para atraer a clientes jóvenes y saludables, lo que continuará presionando al alza las primas, y ello a su vez restará atractivo a las coberturas.



El gobierno del presidente Donald Trump tendrá que decidir si continúa pagando los miles de millones de dólares por compartir el costo de los subsidios que contribuyen a reducir los deducibles a más de la mitad de los clientes que utilizan los mercados como HealthCare.gov. Los legisladores republicanos han impugnado los subsidios en tribunales. Las aseguradoras dicen que el sistema sería inviable sin los subsidios.



Finalmente, nadie parece tener una respuesta a los problemas de la gente que paga todo el costo de las pólizas que compraron de manera individual. Esas personas no reciben asistencia del gobierno para amortiguar la subida de las primas. Y se quejan de un número menor de opciones de primas bajas debido a la normativa federal.



Las personas que han utilizado HealthCare.gov también han encontrado que se les han reducido las opciones por la salida de algunas aseguradoras de los mercados. Aproximadamente un tercio de los condados tienen sólo una aseguradora en el mercado.

SANCIÓN POR FALTA DE COBERTURA



Situación: Como una forma para conseguir que las personas saludables adopten los seguros de salud, la ACA prevé sanciones fiscales a quienes carezcan de pólizas médicas y si se les considera que están en condición de pagarlas.



El año pasado, 6.5 millones de personas pagaron sanciones promedio de 470 dólares, según el Servicio Interno de Impuestos. Unas 12.7 millones de personas adicionales pidieron exenciones por dificultades financieras y otras razones. Algunos adultos jóvenes con buena salud decidieron pagar la multa porque no podían pagar primas mensuales de 100 dólares debido a lo apretado de sus ingresos. Los expertos ponen en duda la efectividad de esa impopular medida.



Perspectiva: La sanción continuará siendo ley, aunque el gobierno de Trump posiblemente no considere una prioridad su aplicación.



ADULTOS MAYORES



Situación: La ley de Obama limitó los cobros que las aseguradoras pueden hacer a sus clientes de edad avanzada que todavía no están en el programa Medicare a no más de tres veces lo que cobran a los adultos jóvenes.



Perspectiva: La restricción continuará vigente. Los legisladores republicanos continuarán buscando maneras de flexibilizarla, pues —dicen— eso bajará las primas para los adultos jóvenes y fortalecerá los mercados de los seguros. Una iniciativa presupuestaria podría ser el vehículo para esos cambios.



PRESTACIONES ESENCIALES DE SALUD



Situación: La ACA contempla que las aseguradoras cubran "prestaciones esenciales", como atención ambulatoria, servicios de emergencia, hospitalización, embarazo, maternidad, atención al recién nacido, salud mental, tratamiento por drogadicción, medicamentos de receta, rehabilitación, pruebas de laboratorio y diagnóstico, servicios preventivos y de bienestar, y atención pediátrica que incluya atención dental y de la vista para menores.



Las prestaciones son consideradas especialmente importantes para las mujeres, en virtud de que el control natal y otros servicios rutinarios son cubiertos ahora como atención preventiva sin cobro alguno.



Perspectiva: Las prestaciones de la ACA continuarán vigentes. Los republicanos afirman que elevan los costos, pero convencer a los clientes de eso será difícil.