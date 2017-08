Guerra con Norcorea sería "catastrófica": secretario de Defensa de EU

El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, advirtió este jueves que una guerra con Corea del Norte sería "catastrófica" y que los esfuerzos diplomáticos están rindiendo frutos.



"La tragedia de la guerra es bien conocida y no necesita otra descripción más allá de que sería catastrófica", dijo Mattis durante un evento en California.



Mattis apuntó que su responsabilidad es tener las opciones militares listas "en caso de que sean necesarias", pero subrayó que el esfuerzo estadounidense está concentrado actualmente en la diplomacia.



"El esfuerzo estadounidense es conducido por la diplomacia, tiene una tracción diplomática, está logrando resultados diplomáticos, y yo quiero permanecer ahí", indicó.



Los comentarios de Mattis tienen lugar luego de que el presidente Donald Trump advirtió que Corea del Norte "debería estar muy, muy nerviosa si piensa atacar a Estados Unidos".



Norcorea, por su parte, dijo que no se puede razonar con alguien como el presidente Trump y que sólo se puede tratar con él mediante la fuerza.



El secretario de Defensa no dio detalles sobre los esfuerzos diplomáticos, pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó de manera unánime nuevas sanciones el fin de semana contra Pyongyang por su programa armamentístico.

