Guerra comercial con China 'dolerá' a EU, pero traerá beneficios: Trump

El presidente Donald Trump dijo este viernes que los mercados de Estados Unidos podrían enfrentar "dolor" por el enfrentamiento comercial con China y otros países, pero afirmó que los estadounidenses estarán mejor a largo plazo debido a sus acciones proteccionistas.

"No estoy diciendo que no habrá un pequeño dolor", dijo Trump el viernes durante una entrevista en el programa "Bernie & Sid in the Morning”, de WABC Radio. "Así que podríamos perder un poco por eso, pero vamos a tener un país mucho más fuerte cuando hayamos terminado, y de eso se trata todo”.

El jueves por la tarde, Trump ordenó a su administración considerar imponer aranceles a 100 mil millones de dólares adicionales en importaciones chinas, lo que causó la caída de los futuros de las acciones estadounidenses. En un comunicado emitido el jueves, Trump mencionó las "represalias injustas de China" en respuesta a su lista de aranceles propuestos a principios de esta semana que cubre 50 mil millones de dólares en productos chinos.

Las acciones de EU han fluctuado drásticamente durante gran parte del último mes en tanto Trump ha intensificado las acciones comerciales punitivas contra varios países. Trump, quien en el pasado aclamó el aumento de los precios de las acciones durante su mandato, prácticamente no se ha referido a los mercados a medida que retroceden de los máximos récord este año. Trump afirmó en la entrevista del viernes que "el mercado ha subido un 40 por ciento o un 42 por ciento".

Desde que se Trump asumió la presidencia, el S&P 500 ha subido un 17 por ciento, el Dow Jones ha ganado un 24 por ciento y el Nasdaq registra un alza de un 27 por ciento. Desde su elección, el S&P 500 ha avanzado un 33 por ciento, el Dow, un 44 por ciento y el Nasdaq, un 44 por ciento, incluso con las pérdidas recientes.

"Tenemos que hacer cosas que otras personas no harían. Así que puede que suframos un golpe, pero ¿sabes qué? En última instancia, vamos a estar mucho más fuertes para eso", dijo Trump durante la entrevista de radio el viernes. "Es algo que teníamos que hacer, y finalmente, si das una mirada, no es solo el comercio con China, sino que es todo el mundo".

En respuesta a las medidas adoptadas el jueves por Trump, China dijo que contrarrestaría el proteccionismo de EU "hasta el final y a cualquier costo", a medida que escala una guerra de palabras sobre los aranceles propuestos por Trump a las importaciones chinas.

"La parte china hará lo propio hasta el final y a cualquier costo, y atacará firmemente, usando nuevas contramedidas integrales, para defender firmemente el interés de la nación y del pueblo", dijo el viernes el Ministerio de Comercio en un comunicado en su sitio web.