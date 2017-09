Gobierno mexicano celebra suspensión de Ley SB4 en Texas

CIUDAD DE MÉXICO.- México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconoció la decisión de la Corte Federal de Distrito para el oeste de Texas de suspender provisionalmente la entrada en vigor de algunas disposiciones de la Ley SB4.



La dependencia informó que la suspensión provisional implica que policías no estarán obligadas a cuestionar la condición migratoria de las personas que arrestan, además de que impide que las agencias migratorias obligar a las autoridades estatales o locales a mantener detenidos a los inmigrantes en cárceles o prisiones para entregárselos.



“El gobierno de México, mediante su red consular en Texas, seguirá fortaleciendo acciones para prevenir violaciones a los derechos de los migrantes y proporcionándoles asistencia y protección consular. Con este objetivo, dará seguimiento a la implementación de los apartados de la Ley SB4 que no fueron suspendidos. Asimismo, continuará dando seguimiento puntual al proceso judicial que se derive de esta suspensión provisional”, señala un comunicado.

La dependencia destacó que la decisión de suspender la Ley SB4 cobra mayor relevancia ante la emergencia por los daños causados por Harvey, por lo cual exhortó a los connacionales a no temer solicitar ayuda a las autoridades estadounidenses si resultaron afectados por el fenómeno natural.



“Las autoridades locales y federales han declarado que no emprenderán acciones de control migratorio en rutas de evacuación ni centros de ayuda, como albergues y bancos de alimentos”, sostuvo.



Al respecto, hizo un llamado a la comunidad mexicana a acercarse a los consulados de México en Texas o llamar al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (1-855-463-6395), que opera de manera gratuita las 24 horas todos los días de la semana, para mantenerse informada sobre la Ley SB4 y recibir asistencia consular en caso de necesitarlo.



La Ley SB4 de Texas obliga a los gobiernos locales y departamentos de policía a cuestionar a los detenidos sobre su situación migratoria e informar a las autoridades federales de migración, de no hacerlo, serán sancionados con multas de hasta 25 mil dólares.