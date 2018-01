Gobierno español confía en que habrá candidato alternativo para presidir Cataluña

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que confiaba en que el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, buscará un candidato alternativo a Carles Puigdemont que permita desbloquear la legislatura en la región.



Un día después de que Torrent aplazara indefinidamente la sesión de investidura del político independentista para no ir en contra de una decisión judicial, Sáenz de Santamaría abogó para que se den pasos para escoger a un líder regional "que deje de destruir".



"El señor Torrent tiene que abrir una nueva ronda de contactos para salvar la situación que ha generado el señor Puigdemont", dijo la vicepresidenta del Gobierno español en un acto en Valencia.



"No me puedo creer que entre los más de 100 diputados de la cámara no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo y del consenso, tanto independentistas como constitucionalistas", añadió Sáenz de Santamaría.



El aplazamiento de la sesión de investidura ha alimentado las tensiones entre las fuerzas independentistas de un dividido parlamento catalán, donde los secesionistas revalidaron su mayoría en los comicios de diciembre aunque el partido más votado fue el unionista Ciudadanos.



"Todo el mundo asume que Puigdemont no va a ser presidente, pero no se atreven a decírselo", dijo el miércoles el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a la radio Cope.



Puigdemont niega darse por vencido



El expresidente catalán Carles Puigdemont negó estar dándose por vencido después de la publicación de mensajes de texto donde se supone que él habría dicho que el gobierno español ganó la batalla en Cataluña.



En un tuit publicado este miércoles, Puigdemont dijo: "soy humano y hay momentos donde también yo dudo". Agregó: "Soy el presidente y no me acobardaré ni daré marcha atrás por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. Seguimos!".



Al parecer, el exlíder catalán reaccionó a la publicación de un canal de televisión que mostró imágenes de unos mensajes de texto que supuestamente él habría enviado el martes a un legislador catalán -quien, como Puigdemont, también huyó de España para no ser detenido por declarar la independencia catalana- diciendo que la lucha había terminado y que sus aliados lo habían sacrificado.



Con información de AP