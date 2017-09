Gobierno de Venezuela prohíbe a Lilian Tintori salir del país

El régimen de Nicolás Maduro impidió a Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, dejar Venezuela para viajar a Europa, donde se iba a reunir con los mandatarios de Alemania, España, Francia y Reino Unido.



“La dictadura me prohibió salir del país para que no denunciara ante el mundo la crisis que estamos viviendo”, afirmó Tintori en Twitter.



Tintori dijo que las autoridades le prohibieron salir del país cuando se disponía a iniciar una gira por Europa, donde se iba a reunir con los mandatarios de Alemania, Angela Merkel; de España, Mariano Rajoy; de Francia, Emmanuel Macron, y de Reino Unido, Theresa May.



Tintori dijo que le retuvieron el pasaporte en el aeropuerto internacional de Maiquetía, debido a un caso que investiga la Fiscalía General por la incautación de una cifra millonaria en moneda nacional en un auto de su propiedad.



Queda en evidencia por qué la dictadura monta ollas en mi contra: impedir que hable de la crisis humanitaria que vivimos en Venezuela. pic.twitter.com/dSQZMxQoWE — Lilian Tintori (@liliantintori) 2 de septiembre de 2017



Al parecer, Tintori acompañaría en su viaje al presidente de la Asamblea Nacional (Congreso), el opositor Julio Borges, quien a la vez confirmó su gira por Francia, Alemania, España y Reino Unido, para entrevistarse con los gobernantes de esos países.



La esposa de López dijo en su cuenta de Twitter que el gobierno de Maduro, que calificó de "dictadura", quiere "impedir que hagamos una gira internacional muy importante".



Tintori, quien está embarazada de su tercer hijo con López, afirmó que el gobierno pretende "montar una olla (mentira)" para impedir que "hable de la crisis humanitaria que vivimos en Venezuela".





Hoy en Maiquetía, fui abordaba por 3 PNB sin orden judicial, me informaron prohibición de salida y me quitaron mi pasaporte. pic.twitter.com/MXJwyPuQT4 — Lilian Tintori (@liliantintori) 2 de septiembre de 2017



Tintori denunció el viernes que un tribunal la imputó por el caso del dinero, mientras que la Fiscalía General imputó a dos vicepresidentes del Banco Occidental de Descuento (BOD), del cual se realizó el retiro, por presunta "distracción de recursos de una institución bancaria".



Tintori afirmó que el gobierno busca desprestigiarla, tras el hallazgo en un vehículo de su propiedad de unos 200 millones de bolívares en efectivo (alredededor de 12 mil dólares al cambio libre).



"No es delito tener dinero en efectivo en casa, así lo aclaré. Yo no soy funcionaria del gobierno, soy mamá, esposa, activista de derechos humanos. Buscan desprestigiarnos, los venezolanos conocen nuestra lucha clara, respetuosa. ¿Hasta donde va a llegar el régimen con este ataque?", preguntó.





Salía a una gira internacional para denunciar al régimen, las violaciones a los #DDHH, los 590 presos políticos, y la crisis humanitaria. pic.twitter.com/20diouOEwT — Lilian Tintori (@liliantintori) 2 de septiembre de 2017



Explicó que el dinero se utilizaría para una "emergencia familiar", por el tratamiento médico a su abuela de 100 años de edad.



López cumple un arresto domiciliario, después de ser condenado a casi 14 años por haber instigado las protestas de 2014 contra el gobierno, que finalizaron con 43 muertos. El dirigente estuvo preso más de tres años en la cárcel de Ramo Verde, en la vecina ciudad de Los Teques.



López fue beneficiado por una orden judicial que lo sacó de la cárcel para cumplir su condena en casa, por la cual le prohibieron hacer declaraciones.