Funcionarios de EU desestiman riesgo de guerra con Norcorea

BEIJING/SEÚL.- Las tensiones en la Península Coreana se redujeron ligeramente luego de que el presidente surcoreano dijo que la actividad nuclear de su vecina debía abordarse de manera pacífica, al tiempo que altos funcionarios en Washington desestimaron el riesgo de una guerra inminente con Pyongyang.



El temor a que Corea del Norte esté cerca de lograr su objetivo de tener al territorio continental de Estados Unidos dentro del rango de una de sus armas nucleares provocó una escalada de las tensiones en la región en los últimos meses.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el viernes que los equipos militares del país estaban "cargados y listos", aunque funcionarios de alto rango en Washington dijeron que no hay un riesgo inminente de una guerra nuclear.



"No debería haber más guerra en la Península Coreana. Pese a cualquier obstáculo que enfrentemos, la situación nuclear de Corea del Norte debe resolverse pacíficamente", dijo el presidente surcoreano, Moon Jae-in, durante una reunión con asesores de su Gobierno. "Estoy seguro de que Estados Unidos responderá a la actual situación en forma calmada y responsable, al igual que nosotros", declaró.

Si bien respaldaban las duras palabras de Trump, funcionarios estadounidenses, entre ellos el asesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster, minimizaron el riesgo de un conflicto.



"No creo que estemos más cerca de la guerra que hace una semana, pero estamos más cerca que hace una década", dijo McMaster al programa de la cadena ABC News "This Week".



En tanto, el director de la CIA, Mike Pompeo, dijo que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, podría llevar a cabo otra prueba de misiles dentro de poco, pero que las afirmaciones de que el mundo se encuentra en la antesala de una guerra nuclear eran exageraciones.



"No he visto información que indique que estemos hoy en esa situación", dijo Pompeo al programa "Fox News Sunday".



Las bolsas del mundo subían este lunes, ya que los inversores se mostraban aliviados por la retórica menos belicosa en torno a Corea del Norte.



Sin embargo, Pyongyang reiteró sus amenazas. Su agencia de noticias oficial, KCNA, dijo: "la guerra no puede bloquearse por ningún poder si saltan las chispas por un pequeño y remoto incidente que fue involuntario".



"En cualquier momento Corea del Norte podría no tener más opción que entrar en una guerra nuclear", dijo en un comentario.