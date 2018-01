Funcionario designado por Trump renuncia tras comentarios revelados por CNN

Un funcionario de Estados Unidos designado por el presidente Donald Trump renunció después de que CNN publicó fragmentos de audio en que hizo comentarios islamófobos y racistas en un programa de radio que tenía, informó la cadena de noticias.



Carl Higbie renunció a su cargo como jefe de asuntos externos en la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario (CNCS, por su sigla en inglés), según un comunicado de la portavoz de CNCS, Samantha Jo Warfield, según CNN.



Higbie, CNCS y la Casa Blanca no estaban disponibles de inmediato para comentar.



CNN KFile, el equipo de reporteros de investigación de la cadena, publicó grabaciones del programa de radio por internet de Higbie "Sound of Freedom" de 2013 y 2014 en las que manifestó su desprecio por los musulmanes, las personas de raza negra y la homosexualidad.



"Simplemente no me gustan los musulmanes. La gente siempre me critica por eso. 'Carl, eres racista, no puedes, eres sexista'. Y digo, Jesucristo, simplemente no me gustan los musulmanes porque su ideología apesta", declaró en un fragmento, en que describió al Islam como "la ideología de un abusador de niños".



En otro fragmento, Higbie dice a los musulmanes: "Vuelvan a su país de mierda musulmán y defequen en sus manos y tengan relaciones con niños pequeños los jueves por la noche".



Trump fue acusado por el senador demócrata Dick Durbin de usar en reiteradas oportunidades la palabra "país de mierda" al hablar sobre naciones africanas durante una reunión sobre inmigración la semana pasada en la Casa Blanca, lo que provocó la indignación diplomática en muchos países africanos.



Trump ha negado que sea racista en varias oportunidades y el domingo reiteró en una entrevista que "soy la persona menos racista a la que usted haya entrevistado jamás".