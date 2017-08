Frustrante que no se haya logrado una intervención en Venezuela: Chinchilla

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el incremento de la crisis en Venezuela, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, reconoció que no deja de ser frustrante que la comunidad internacional no haya logrado intervenir en ese país a través de mecanismos internacionales como la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos.



“No deja de ser frustrante, y yo particularmente he sido en eso muy vocal desde la comunidad internacional, que a pesar de que tenemos los instrumentos y mecanismos, no se ha logrado intervenir… lamentamos que esa intervención no se haya dado sobre los parámetros del derecho internacional”, señaló en la Conferencia Integridad Electoral en América Latina.



La exmandataria detalló que no existe la menor duda de que en Venezuela se han violentado todos los parámetros democráticos, y que la profundización del caos, de la crisis, “del rompimiento franco y abierto del orden constitucional” es cada vez más claro, no sólo en la desacreditación de las instituciones, sino por la parálisis que vive el país.



Agregó que la situación en Venezuela no puede ser peor, y que a partir de la jornada electoral para constituir “la inconstitucional Asamblea Constituyente”, el cerco internacional alrededor se cerrado cada vez más.



De esa manera —sentenció— la comunidad internacional se impone por razones éticas, morales y humanitarias.



Chinchilla reconoció el liderazgo mexicano al analizar el tema venezolano, pues recordó que previo a la Asamblea General de la OEA en Cancún, se pronunció por buscar un diálogo que terminara con la crisis en el país sudamericano, un liderazgo que se ha mostrado incluso en la última reunión de cancilleres en Lima, Perú, para manifestar el rechazo a las medidas del gobierno de Nicolás Maduro.



En su oportunidad, Ricardo Lagos, expresidente de Chile, reiteró su rechazo a la creación de una Asamblea Constituyente en Venezuela, pues aseguró, desde su origen es cuestionable, así como lo es el llamado a las próximas elecciones para gobernadores en octubre con un plazo, para la oposición, de 48 horas para inscribir a sus candidatos.



“Es más cuestionable que cuando se plantea la posibilidad de hacer elecciones, de autoridades cuestionables, se adelante la fecha de diciembre a octubre, como lo que ocurrió en las últimas 48 horas, en donde se dan 48 horas de plazo para que los eventuales candidatos a esas elecciones se presenten”, agregó.