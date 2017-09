Fráncfort evacuará a 70 mil personas por bomba de la II Guerra Mundial

FRÁNCFORT- Funcionarios de la ciudad de Fráncfort advirtieron que la capital financiera de Alemania podría paralizarse el lunes si los residentes no siguen las órdenes de evacuar sus casas para permitir la desactivación de una gran bomba de la Segunda Guerra Mundial.



La ciudad evacuará este domingo a unas 70 mil personas, en la mayor maniobra de este tipo que se realiza en el país desde el fin del conflicto bélico, para desactivar la bomba británica descubierta esta semana en un solar en el frondoso Westend de Fráncfort, donde viven muchos banqueros ricos.



Los jefes de bomberos y policía dijeron en una conferencia de prensa convocada de forma apresurada el viernes que harán uso de la fuerza y del arresto si es necesario para desalojar el área de residentes.

"Esta bomba tiene más de 1,4 toneladas de explosivos", señaló el jefe de bomberos de Fráncfort, Reinhard Ries. "El problema no son solo los fragmentos, sino también la presión que genera, que podría destruir todos los edificios en un radio de 100 metros".



Se cree que la bomba HC 4000 fue lanzada por la Real Fuerza Aérea británica durante la guerra de 1939-45. Este tipo de hallazgos no son inusuales, pero los artefactos sin explotar rara vez son tan grandes o están en lugares tan sensibles.



El radio obligatorio de evacuación de 1.5 kilómetros en torno a la bomba incluye comisarías de policía, dos hospitales, sistemas de transporte y el Banco Central, que posee 70 mil millones de dólares en reservas de oro.



Funcionarios pidieron a los residentes que abandonen la zona en las primeras horas del domingo, y advirtieron que las labores podrían durar al menos 12 horas.



La policía dijo que no podrá empezar a desactivar la bomba hasta que no estén seguros de que la zona está vacía y que llamará a todas las puertas y usará tecnología de detección de calor instalada en helicópteros para identificar a los rezagados.