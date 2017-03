Flynn recibió 56 mil 250 dólares de empresas rusas: demócratas

El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Flynn, recibió más de 45 mil dólares de RT, la red de televisión respaldada por el gobierno ruso, por su participación en una gala donde se sentó en la mesa del presidente Vladimir Putin, según documentos publicados el jueves por congresistas demócratas.



Flynn también recibió 11 mil 250 dólares de Kaspersky Government Security Solutions descrita como la filial estadounidense de Kaspersky Lab, una empresa rusa de ciberseguridad, según los documentos.



La empresa fue descubierta en una investigación de espionaje ruso en diciembre. Fiscales rusos acusaron a un gerente de la compañía de traición, y dijeron que él y dos funcionarios rusos de seguridad de la información "interactuaban" con funcionarios de inteligencia estadounidenses, según un abogado defensor del caso.



Flynn dimitió en febrero después de informes que decían que había engañado al vicepresidente Mike Pence sobre sus contactos con el embajador ruso en Estados Unidos. Un abogado de Flynn no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.



Los documentos que confirman los pagos fueron obtenidos por congresistas demócratas del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno.



Flynn, teniente general de Ejército retirado, había reconocido previamente haber recibido un pago de RT, pero se negó a revelar la cantidad. Los miembros en retiro del Ejército no deben acepte pagos de gobiernos extranjeros o compañías con vínculos significativos con ellos sin aprobación previa.



Los demócratas del comité de supervisión pidieron previamente documentación de tal aprobación y dijeron que el Departamento de Defensa les respondió que no existía.