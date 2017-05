Flynn invocará derecho a no autoincriminarse, según fuente de AP

WASHINGTON.- El exasesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, Michael Flynn, rechazará este lunes la citación del panel de inteligencia del Senado para entregar documentos e invocará la Quinta Enmienda constitucional contra la autoincriminación, dijo a The Associated Press una persona enterada del tema.



La fuente habló bajo la condición del anonimato porque no estaba autorizada a dar información.



La decisión de Flynn se conoce a menos de dos semanas de que la comisión emitió una citación para que el exfuncionario entregara documentos como parte de la investigación a la supuesta intervención rusa en las elecciones de 2016 donde ganó Trump.



Los expertos legales han dicho que era improbable que Flynn entregara documentos personales sin conseguir inmunidad porque estaría dejando de lado algunas de sus protecciones constitucionales al hacerlo. Flynn anteriormente ha solicitado inmunidad del "injusto proceso judicial" para cooperar con la comisión.



La investigación de la comisión senatorial es una de varias indagaciones iniciadas en el Congreso para determinar una posible colusión entre Rusia y la campaña presidencial de Trump. Flynn también es blanco de otras investigaciones congresuales, así como del FBI en un caso federal por separado en Virginia por contraespionaje.



Flynn, un teniente retirado de la Armada, fue despedido en febrero como asesor de seguridad nacional de Trump. En ese momento, el presidente dijo que lo despidió por mentir a autoridades del Gobierno -entre ellos al vicepresidente- sobre sus contactos con funcionarios rusos.



Varios integrantes claves de la comisión del Congreso han prometido que buscarán conocer por qué el exdirector del FBI, James Comey, fue despedido mientras se intensificaba la investigación a la supuesta intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos.



En entrevistas por televisión el domingo, varios legisladores republicanos y demócratas dijeron que presionarán a Comey en las audiencias para saber si alguna vez sintió que Trump interfería con su trabajo en el FBI.



Otros insisten en que quieren ver cualquier documento del FBI o la Casa Blanca que detalle las conversaciones entre los dos, después de que se supo que Comey mantenía registro de todo.



Trump despidió a Comey a inicios de mayo. El exdirector aceptó declarar ante la comisión de inteligencia del Senado después del feriado por el Día de los Caídos en Guerras, que se celebra el último lunes de mayo.