Fiscal general de Nueva York renuncia tras reporte de abuso de mujeres

NUEVA YORK.- El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, renunció a su cargo después de que la revista New Yorker reportó en un artículo que cuatro mujeres lo acusaron de haber cometido abuso físico.

El gobernador Andrew Cuomo pidió la renuncia de Schneiderman a horas de la publicación del artículo. Poco después el fiscal general, un demócrata que buscaba la reelección, dijo que renunciaría.

"Renuncio a mi cargo, lo que se hará efectivo al cierre de las funciones del 8 de mayo de 2018", dijo Schneiderman en un comunicado el lunes por la tarde.

"En las últimas horas se han hecho serias acusaciones en mi contra, que rechazo fuertemente. Si bien estas acusaciones no están relacionadas con mi conducta profesional o las funciones del despacho, efectivamente me impedirán liderar el trabajo de la oficina en este momento crítico", añadió.

En el artículo publicado el lunes a última hora, New Yorker reportó que cuatro mujeres que relataron haber tenido relaciones románticas o encuentros con Schneiderman dijeron haber sido sometidas a violencia física no consensuada. Reuters no ha confirmado estas acusaciones de manera independiente.

"En la privacidad de las relaciones íntimas, me he involucrado en juegos de rol y otras actividades sexuales consensuadas", dijo Schneiderman en un comunicado antes de anunciar su renuncia. Pero New Yorker reportó que dos de las mujeres que hablaron con la revista dijeron que "él las golpeó repetidamente (...) nunca con su consentimiento".

Schneiderman, un abogado educado en Harvard, ha sido fiscal general de Nueva York desde fines de 2010. Desde su puesto se convirtió en un prominente impulsor del movimiento #MeToo, que ha llevado adelante acusaciones de conducta sexual inapropiada contra hombres de alto perfil en política, entretenimiento, prensa y negocios como el productor Harvey Weinstein.

En febrero Schneiderman procesó a Weinstein Company y al propio productor de Hollywood, acusándolo de cometer abuso sexual y mantener una conducta inapropiada durante años.