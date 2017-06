Fiscal anticorrupción español renuncia tras admitir participación en sociedad "offshore"

MADRID.- El fiscal anticorrupción español Manuel Moix anunció su dimisión al cargo, después de una polémica creada tras revelaciones de que posee una participación en una sociedad offshore radicada en Panamá.



Moix comunicó su renuncia al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, con quien se reunió un día después de admitir que era partícipe al 25 por ciento con sus hermanos en una sociedad offshore heredada de su padre.



"(Moix) Me ha presentado hace unos minutos su renuncia al puesto por motivos personales", dijo Maza en una comparecencia, en la que afirmó, sin embargo, que a su parecer no existían motivos para el cese del jefe de la oficina anticorrupción.

"He podido constatar de manera absoluta que no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad", agregó.



Moix, que hasta esta semana contaba con el apoyo del Gobierno, ha sido cuestionado por la oposición desde que accedió al puesto, acusado de interferir en investigaciones abiertas contra exdirigentes del Partido Popular en el poder.



El ahora exfiscal anticorrupción dijo que no había informado anteriormente a su superior sobre la existencia de su participación en la sociedad radicada en un paraíso fiscal porque no lo consideró "relevante".



La marcha de Moix quita un peso al Gobierno, afectado por reiterados casos de corrupción que están suponiendo un quebradero de cabeza para el presidente Mariano Rajoy, que gobierna en minoría.