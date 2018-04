Expiró el permiso de aerolíneas de EU para sobrevolar cielo ruso

Las aerolíneas estadounidenses solicitarán ayuda al Departamento de Estado ante la expiración de los acuerdos para atravesar el espacio aéreo ruso, y ambas partes esperan a que la otra fije una fecha para reanudar las negociaciones.

Ejecutivos de aerolíneas estadounidenses se reunirán el martes con Manisha Singh, la secretaria de Estado adjunta de EU para asuntos económicos y empresariales, después de que el Ministerio de Transporte de Rusia se retirara de las conversaciones programadas para el miércoles y el jueves y pidiera a EU que sugiriera nuevas fechas, de acuerdo con un alto funcionario del Departamento de Estado. La administración de Trump estaba trabajando para reprogramar la reunión tan pronto como sea posible, dijo el funcionario, que pidió no ser identificado discutiendo deliberaciones privadas.

Las aerolíneas europeas y norteamericanas realizan cientos de viajes por semana sobre el este de Rusia, la ruta más rápida y económica hacia el este de Asia. Rusia ha tratado de utilizar los vuelos como un medio para influir sobre Occidente; en 2014 anunció una revisión del uso del espacio aéreo por parte de las aerolíneas extranjeras como parte de una disputa sobre Ucrania.

Los funcionarios estadounidenses hasta ahora no han vinculado la decisión de Rusia de cancelar las conversaciones con las tensiones por el apoyo del presidente Vladimir Putin al líder sirio Bashar al-Assad y los recientes ataques aéreos liderados por EU contra las instalaciones de armas químicas de Assad.

A pesar de la expiración del acuerdo, Rusia permitirá que continúen los vuelos mientras se coordinan las negociaciones, dijo por teléfono el portavoz del Ministerio de Transporte Timur Khikmatov. "Pedimos a los colegas de EU que pospongan la reunión para una nueva fecha, pero todavía no hemos recibido una respuesta sobre la nueva fecha", dijo el funcionario.

Desvío de vuelos

Aun así, las aerolíneas estadounidenses han advertido al Departamento de Estado que es posible que tengan que desviar los vuelos y, finalmente, comenzar a cancelar algunas rutas debido a problemas de costo si los permisos no se conceden.

"Es de nuestro mutuo interés resolver este problema de la manera más rápida y eficiente posible", dijo la portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert al ser consultada sobre las conversaciones. Nauert declinó proporcionar otros detalles.

Airlines for America, un grupo comercial que representa a aerolíneas estadounidenses, no formuló comentarios inmediatamente al ser contactado por Bloomberg New.

EU y Rusia no han tenido un marco permanente que rija los permisos de sobrevuelo desde 2001, y, en cambio, se han basado en un conjunto de acuerdos no vinculantes.

Rusia previamente había renovado esos permisos cada seis meses, pero recientemente comenzó a ofrecer renovaciones por periodos más cortos y arbitrarios dependiendo de la aerolínea, dijo el funcionario de EU.