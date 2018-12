Exmilitar de EU realiza colecta para financiar muro fronterizo y recauda millones de dólares

Un veterano de la fuerza aérea que inició una colecta en la página de internet GoFundMe para ayudar a financiar el muro fronterizo que desea el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recaudado millones de dólares.

El fondo 'We The People Wiil Fund The Wall', creado el 16 de diciembre por Brian Kolfage, tiene la meta de reunir mil millones de dólares, y para el jueves por la tarde contaba ya con casi 6 millones.

Kolfage dijo en un mensaje que se podría construir el muro si cada persona que votó por Trump aportara 8 dólares.

El veterano añadió que se ha puesto en contacto con el gobierno para que le diga dónde enviar los fondos.

Kolfage, que perdió tres extremidades en la guerra de Irak en 2004, revistó luego en la base aérea Davis Monthan en Arizona. No respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones.