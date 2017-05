Exjefe de la CIA preocupado por contactos Rusia-Trump

WASHINGTON.- El exdirector de la CIA, John Brennan, dijo que le preocupan los contactos entre estadounidenses “involucrados” con la campaña de Donald Trump y Rusia el año pasado.



En sus primeras declaraciones públicas desde que dejó el cargo en enero, Brennan les dijo a los legisladores que le preocupaban tanto los esfuerzos de Rusia para interferir con las elecciones del 2016 y reclutar a estadounidenses que él convocó a un grupos de funcionarios de la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) a finales de julio para hablar exclusivamente del asunto.



Miembros republicanos del panel de inteligencia de la Cámara de Representantes presionaron a Brennan para que dijera si había evidencia de una componenda entre Rusia y la campaña de Trump, algo que el presidente Trump ha tratado de evitar. Brennan dijo que la CIA se centra en reportes de inteligencia, no en “evidencia”, y que no podía responder a esa pregunta.



Las declaraciones de Brennan sobre el número de contactos entre asociados de la campaña de Trump y los rusos ponen de nuevo detalles sobre los contactos de la campaña con el Kremlin en primera plana, en momentos en que se conocen reportes de que Trump le pidió a su director de inteligencia nacional y al jefe de la NSA que dijeran públicamente que no había evidencia de confabulación antes de que se completara la investigación del asunto.



El martes, el director de inteligencia nacional Dan Coats le dijo a un panel del Senado que no iba a comentar sobre los reportes.



El testimonio de Brennan se produjo un día después que el exasesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, invocó su derecho constitucional de no auto incriminarse en respuesta a una citación de la comisión de inteligencia del Senado, que, al igual que la de la cámara baja, investiga la interferencia rusa y posible coordinación con la campaña de Trump.



El panel del Senado les pidió a Flynn y a otros tres asociados de la campaña de Trump documentos, incluyendo listas, de reuniones que él tuvo con los rusos durante la campaña.