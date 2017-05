Ex primer ministro griego sufre atentado con carta bomba

ATENAS.- El ex primer ministro griego, Lucas Papademos, resultó herido cuando un artefacto explosivo estalló en su coche en Atenas, informó la agencia estatal ANA.



La televisión estatal ERT aseguró que Papademos tiene heridas en el pecho y en las piernas, así como problemas para respirar, pero su vida no corre peligro.



Dos de sus escoltas resultaron levemente heridos, añadió ERT, que indicó que el ex primer ministro (2011-2012) fue víctima de un ataque con una carta bomba.



Una fuente policial señaló que varias personas sufrieron heridas, pero no pudo confirmar si Papademos se hallaba en el coche en el momento de la explosión.



El político de 69 años, un exgobernador del Banco de Grecia, se hallaba en un coche blindado, según ERT.



Lideró el gobierno de coalición interino que negoció en 2012, en el punto álgido de la crisis fiscal griega, una quita masiva de la deuda de Grecia en manos privadas.



Nadie ha reivindicado el atentado hasta el momento.



En marzo, el grupo anarquista griego Conspiración de las Células de Fuego envió una carta bomba que hirió a un secretario en la oficina del Fondo Monetario Internacional en París.



Antes, esa organización había reivindicado la elaboración de un explosivo que la policía interceptó en la oficina del ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schaüble.



El grupo, al que Washington considera como una organización terrorista, mandó cartas bomba a embajadas extranjeras en Grecia y a líderes europeos en 2010.