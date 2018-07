Putin reconoce que quería que Trump ganara las elecciones en 2016

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este lunes que él quería que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ganara las elecciones en 2016.

"Sí, lo hice", respondió a una pregunta hecha tras una conferencia realizada en Helsinki, y agrega que lo hizo porque Trump expresó su deseo de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

El encuentro con medios de comunicación se realizó tras la reunión sostenida entre ambos líderes este lunes por la mañana.

Acerca de la presunta intromisión del Gobierno ruso en los comicios presidenciales de 2016, en los cuales ganó Donald Trump, Putin reiteró que su país no tuvo nada que ver.

"Como lo he repetido en diversas ocasiones, Rusia no tuvo ninguna participación en las elecciones de 2016", comentó y dijo que los señalamientos en contra de su Gobierno no tenían sentido.

"Muéstrenme una sola prueba de la interferencia de Rusia en las elecciones", retó.

Mientras tanto, el mandatario estadounidense destacó que él arrebató la victoria "fácilmente" a Hillary Clinton en esos comicios, por lo que descartó al intromisión rusa.

Recalcó que él no conocía al mandatario ruso cuando ganó las elecciones en noviembre de 2016.

"La investigación estadounidenses sobre la interferencia de Rusia es un desastre para nuestro país", puntualizó.

Cuando se le preguntó si confiaba en las agencias de inteligencia estadounidenses que concluyeron que Rusia interfirió en las elecciones de 2016, dijo que su jefe de la CIA le había dicho que era Rusia, pero que no tenía ninguna razón para creerlo.

"El presidente Putin fue extremadamente firme y convincente en su negativa hoy", afirmó Trump.

Al respecto, se le cuestionó sobre si le creía más a Putin que al servicio de inteligencia, a lo que comentó que ambos eran igual de creíbles.

Un paso adelante

Ambos líderes aseguraron que la reunión fue el primer paso para solucionar algunos de los problemas que tienen ambas naciones.

"Las conversaciones fueron muy exitosas, francas y útiles. No hay razón para que existan dificultades en la relación entre ambas naciones. La Guerra Fría se terminó", afirmó Putin.

Mientras tanto, Trump destacó que, a pesar de que no se pudieron resolver todos los temas, mantuvo una buena charla con el político ruso, por lo que dijo que su relación había cambiado.

"El diálogo constructivo con Rusia abre nuevas vías para la paz", puntualizó.

Ambos estuvieron de acuerdo en mantener las conversaciones a futuro, ya que, según Trump, "ambos países son responsables por el estado de las relaciones".

Irán y armas nucleares

Acerca de las medidas contra Irán debido al pacto nuclear, Trump comentó que en la conversación mostró a Putin la importancia de presionar al régimen iraní.

Sobre las armas nucleares, Putin afirmó que es necesario trabajar en ampliar un acuerdo de no proliferación de estos instrumentos, a lo que el presidente de EU agregó que ambas naciones quieren detener el crecimiento de este armamento.

Con información de Reuters y Bloomberg.