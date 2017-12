EU veta petición de ONU para que Trump revierta decisión sobre Jerusalén

NACIONES UNIDAS.- Estados Unidos bloqueó una petición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que el presidente Donald Trump revoque su decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, lo que aumentó el aislamiento de Washington.



Los 14 miembros restantes votaron a favor de la resolución preparada por Egipto, que no mencionaba directamente a Estados Unidos o a Trump, pero que expresaba un "profundo pesar por las recientes resoluciones relativas al estatus de Jerusalén".



"Lo que presenciamos aquí en el Consejo de Seguridad es un insulto. No será olvidado", dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, tras la votación. Se trató del primer veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad en más de seis años, agregó.



El borrador también afirmaba "que cualquier decisión o acción que pretenda alterar el carácter, estatus o composición demográfica de la Ciudad Santa de Jerusalén no tiene efecto legal, es nula e inválida y debe ser rescindida en cumplimiento con las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad".

Trump reconoció este mes a Jerusalén como la capital de Israel, poniendo fin abrupto a décadas de política estadounidense, generando indignación entre los palestinos y el mundo árabe y preocupación entre los aliados occidentales de Washington. Asimismo, planea trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén.



"Como consecuencia de la decisión de Estados Unidos (...) la situación se ha vuelto más tensa con un mayor número de incidentes, especialmente cohetes lanzados desde Gaza y enfrentamientos entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes", dijo el enviado de paz de la ONU a Oriente Medio, Nickolay Mladenov, al Consejo de Seguridad antes de la votación.



El borrador de la resolución de la ONU también instaba a todos los países a evitar establecer misiones diplomáticas en Jerusalén. "Estados Unidos tiene el derecho soberano de determinar dónde y si establece una embajada (...) Me temo que muy pocos estados tolerarían pronunciamientos del Consejo de Seguridad sobre sus decisiones soberanas", dijo Haley.



El ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, dijo que pedirán una reunión de emergencia de la Asamblea General de la ONU tras el veto de Estados Unidos.



"Nos estaremos moviendo en 48 horas para llamar a una reunión de emergencia de la Asamblea General", sostuvo el funcionario a periodistas en Ramallah.