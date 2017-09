EU reitera amenaza de salirse del TLCAN si no hay un acuerdo favorable

El gobierno de Donald Trump reiteró su amenaza de retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si no se logra un nuevo acuerdo favorable a Estados Unidos con México y Canadá.



"El presidente ha dejado claro que si no funciona, se va a retirar", dijo el secretario de Comercio, Wilbur Ross, este viernes durante un evento en el Washington Post. "Eso no debería ser una sorpresa para nadie, y realmente es lo correcto. Necesitamos arreglos para este tratado. No ha funcionado como estaba previsto".



Las declaraciones de Ross vienen apenas días después de que las tres naciones concluyeron su segunda ronda de negociaciones para reformar el acuerdo de 23 años, que mueve más de 1.2 billones de dólares en comercio anual.



El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y sus contrapartes mexicanas y canadienses expresaron un tono optimista después de la segunda ronda, destacando que las conversaciones están avanzando, si bien agregaron que hasta ahora no ha habido grandes avances.



Trump ha amenazado en varias ocasiones que retiraría a Estados Unidos del acuerdo por completo, incluso cuando los negociadores trabajan para llegar a un nuevo pacto.



Ross dijo que el "calendario político" hará difícil llegar a un acuerdo más allá de finales de este año. México tiene elecciones presidenciales en julio, mientras que las elecciones legislativas en Estados Unidos tendrán lugar en noviembre de 2018 y Canadá tiene varias elecciones provinciales programadas para el próximo año, señaló.



"No hay una fecha mágica, pero más o menos para el final del año es probablemente cuando vamos a necesitar saber dónde estamos", dijo. La próxima sesión de negociación tendrá lugar del 23 al 27 de septiembre en Ottawa.