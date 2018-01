EU publica una lista de millonarios rusos vinculados al Kremlin

WASHINGTON.- El gobierno de Donald Trump publicó el lunes por la noche una esperada lista de 114 políticos y 96 “oligarcas” que han prosperado bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, cumpliendo con una exigencia del Congreso de que Washington castigara a Moscú por interferir en las elecciones estadounidenses de 2016.



Sin embargo, el gobierno acompañó esa medida con el inesperado anuncio de que ha decidido no emprender acciones contra nadie -por ahora-, con nuevas sanciones de represalia por las interferencias electorales.



Algunos legisladores estadounidenses dijeron que el presidente, Donald Trump, estaba dando carta blanca a personas a las que el Congreso pretendía castigar, avivando el debate sobre si el presidente es demasiado blando con Rusia.



La lista reúne a los rusos con conexiones políticas en la clase privilegiada del país. La idea es identificar y señalar a los que se cree se benefician del mandato de Putin al tiempo que Estados Unidos trabaja para aislar a su gobierno en los planos diplomático y económico.



Estar en la lista no activa ninguna sanción contra esas personas, aunque muchos ya se han visto afectados por sanciones anteriores.



El documento, conocido como la “lista Putin”, enumera a 114 políticos destacados en el gobierno de Rusia, incluidos 42 colaboradores de Putin. Entre los miembros del gobierno están el primer ministro, Dmitry Medvedev, y mandos de las principales agencias de espionaje rusas, el FSB y el GRU. Los directores generales de grandes empresas estatales, como Sberbank y la gigante energética Rosneft, también están incluidos.



Aparecen además 96 rusos adinerados a los que el Departamento del Tesoro considera “oligarcas”, cada uno con una fortuna estimada de unos mil millones de dólares o más. Algunos son los más famosos de los rusos acomodados, como los magnates Roman Abramovich y Mikhail Prokhorov, que desafió a Putin en las elecciones de 2012. También aparece el magnate del aluminio Oleg Deripaska, mencionado en la investigación estadounidense sobre Rusia por sus lazos con el exdirector de campaña de Trump Paul Manafort.



El gobierno de Trump tenía hasta el lunes para revelar la lista, según una ley aprobada el año pasado. Tras no responder a preguntas sobre el tema durante el día, el Departamento de Tesoro lo publicó con discreción 12 minutos antes de la medianoche.