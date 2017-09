EU pide a la ONU "medidas más fuertes" contra Corea del Norte

NACIONES UNIDAS.- La embajadora estadounidense en Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo este lunes que era momento de que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga "las medidas más fuertes posibles" a Corea del Norte tras su sexta y más potente prueba nuclear porque "ya es suficiente".



Haley señaló que el enfoque de incrementar las sanciones a Corea del Norte aplicado desde el 2006 por el Consejo de 15 países miembros no había funcionado.



La diplomática agregó que el líder norcoreano Kim Jong-un estaba "suplicando por una guerra".



"A pesar de nuestros esfuerzos el programa nuclear de Corea del Norte está más avanzado y es más peligroso que nunca", dijo Haley al Consejo de Seguridad de la ONU.



"La guerra nunca es algo que Estados Unidos quiera. No la queremos ahora. Pero la paciencia de nuestro país no es ilimitada", añadió la embajadora estadounidense.