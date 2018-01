EU no regresará aún a diplomáticos a su embajada en La Habana

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos no enviará todavía de regreso a su personal a la embajada en La Habana, dijo un funcionario estadounidense a Reuters, en medio de las preocupaciones de Washington por supuestos ataques acústicos que dice han perjudicado la salud de decenas de sus diplomáticos.



El funcionario habló bajo condición de anonimato antes de una audiencia del subcomité de Relaciones Exteriores del Senado acerca del manejo del Departamento de Estado sobre los problemas de salud.



Tres representantes del Departamento debían testificar en la audiencia presidida por el senador republicano Marco Rubio, un cubano-estadounidense que se ha caracterizado por sus fuertes críticas al Gobierno comunista de Cuba.



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que La Habana tiene responsabilidad en problemas de salud de sus diplomáticos y familiares que en los últimos 18 meses han afectado a 24 empleados, aunque Washington no ha acusado formalmente al Gobierno cubano.



La Habana ha negado las acusaciones. Una comisión de investigación, que incluye a expertos cubanos y del FBI no ha encontrado prueba alguna de los presuntos "ataques sónicos" contra el personal diplomático estadounidense.



Washington dice que sus empleados han sufrido pérdida de audición, mareos, fatiga y problemas cognitivos. Estados Unidos recortó en septiembre casi al mínimo su personal en Cuba.



La embajada estadounidense en La Habana reabrió en 2015 como parte del acercamiento entre el exmandatario demócrata Barack Obama y el presidente cubano, Raúl Castro, luego de más de cinco décadas de hostilidad.



Ambos exenemigos de la Guerra Fría restablecieron formalmente relaciones diplomáticas en julio de 2015.



Sin embargo, los nexos con Cuba se han tensado desde que Trump llegó a la Casa Blanca hace casi un año, ya que el líder republicano considera que Obama hizo demasiadas concesiones a La Habana. Trump revirtió parcialmente algunas medidas aprobadas tras el acercamiento, como los viajes de estadounidenses y el comercio.



El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, fijará un comité de revisión de responsabilidades para evaluar el daño a los diplomáticos estadounidenses en La Habana, dijo un funcionario del departamento.



Tillerson había dicho la semana pasada a Associated Press (AP) que no estaba convencido de que los "ataques deliberados" hayan terminado y señaló que no perjudicará a sus diplomáticos.