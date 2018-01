EU no debe actuar solo en plan de paz en Oriente Medio: Unión Europea

BRUSELAS.- La Unión Europea instó a Estados Unidos a no avanzar en solitario en las gestiones para lograr la paz entre Israel y los palestinos, y dijo que esta vía terminaría fracaso.



“Cualquier marco para las negociaciones debe ser multilateral y con la participación de todos los actores -todos los socios- esenciales para este proceso. Un proceso sin tal o cual no funcionaría, no sería realista”, dijo la jefa de política exterior de la UE, Federica Mogherini.



“Nada sin Estados Unidos, nada solo con Estados Unidos”, dijo Mogherini a la prensa en Bruselas.



La funcionaria hizo declaraciones en una reunión de emergencia de una comisión internacional coordinadora de la ayuda a los palestinos. Ministros de Israel y Egipto, así como el primer ministro palestino y un alto funcionario estadounidense asisten a las conversaciones, que serán presididas por Noruega y tendrán una duración estimada de unas tres horas.



La reunión es la primera de este tipo desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como capital de Israel, rompiendo el consenso internacional que contemplaba que el estatus de la ciudad sagrada debería resolverse en negociaciones entre israelíes y palestinos.



Según Mogherini, "este es un momento difícil” para la región. La reunión del miércoles se centrará en las vías para promover una solución de dos estados al conflicto. Expresó la esperanza de que la reunión sirva para “restablecer un nivel de confianza”.



Al inicio de las conversaciones, la UE anunció un paquete de ayuda de 42.5 millones de euros para ayudar a la construcción del nuevo estado palestino.