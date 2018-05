EU descarta reducir fuerzas en Surcorea: consejero de Seguridad Nacional

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha pedido opciones al Pentágono para reducir las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur, dijo este viernes el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, en un comunicado.

Sus comentarios tienen lugar después de que el New York Times, citando a varias personas con conocimiento de las deliberaciones, reportó el jueves que el presidente estaba buscando opciones para reducir el número de tropas estadounidenses que permanecen en Corea del Sur.

"La historia del New York Times no tiene ningún sentido. El presidente no le ha pedido al Pentágono que señale opciones para reducir las fuerzas estadounidenses instaladas en Corea del Sur", dijo Bolton.

Los posibles movimientos de Trump en la Península Coreana emergen en momentos en que el presidente estadounidense está preparado para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un para dialogar sobre el programa nuclear del hermético país asiático.

El Gobierno de Trump también está comprometido en esfuerzos para asegurar la liberación de tres estadounidenses presos en Corea del Norte.