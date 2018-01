EU levanta la restricción de ingreso para refugiados de once países

El gobierno de Donald Trump levantó ayer la restricción de ingreso a Estados Unidos a refugiados de 11 países, pero endureció las condiciones de admisión que ahora se basarán en una evaluación sobre el riesgo del solicitante, para la seguridad del país.



“Es sumamente importante que sepamos quién ingresa a Estados Unidos”, aseguró la responsable del Departamento de Seguridad para la Patria (DHS), Kirstjen Nielsen en un comunicado a través del cual dio a conocer la decisión.



Aunque no reveló la lista de las naciones beneficiadas, las agencias de refugiados señalaron que serían Egipto, Irán, Irak, Libia, Malí, Corea del Norte, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen.



“Estas medidas de seguridad adicionales dificultarán que los terroristas exploten nuestro programa de refugiados, y asegurarán que adoptemos un enfoque más basado en el riesgo para proteger a nuestro país”, agregó Nielsen.



Además, señaló que es hora de actualizar la lista de países de alto riesgo, que comenzó a elaborarse tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que no ha sido revisada desde 2015, con el fin de hacer un seguimiento de las amenazas en expansión.



Esa revisión, agregó, se realizará durante los próximos seis meses, y se actualizará en el futuro en ese mismo lapso de tiempo. “Estos cambios no solo mejorarán la seguridad, sino que también nos ayudarán a colaborar de una manera eficiente con los refugiados que huyen de las persecuciones”, remarcó la titular del DHS.



Estados Unidos ha colaborado con diferentes países para llegar a un acuerdo sobre el intercambio de información antiterrorista, y ciudadanos de ciertas naciones que no han logrado proporcionar datos “se someten a restricciones de viaje difíciles pero adaptables”, según Nielsen, quien aclaró que las restricciones no tienen nada que ver con la raza o la religión, sino que su objetivo es “compartir información y saber quién como individuo está llegando a nuestro país”.



LAS REGLAS

En octubre pasado, el gobierno de Trump volvió a autorizar la entrada de refugiados a Estados Unidos, pero ordenó reforzar el escrutinio de sus solicitudes y excluyó del proceso a los ciudadanos de 11 naciones que nunca dio a conocer.



Además de las ya estrictas comprobaciones de identidad, ahora los originarios de estos 11 países deberán pasar una evaluación adicional, de la que no se ofrecieron más detalles.



Durante el año fiscal 2018, que abarca de septiembre de 2017 a octubre de 2018, la administración de Trump pretende admitir un máximo de 45 mil refugiados, una reducción del 60 por ciento respecto a los 110 mil que recibió en 2017 y la cifra más baja desde 1980.