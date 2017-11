EU incluirá a Corea del Norte en lista de patrocinadores del terrorismo

El presidente Donald Trump endureció este lunes su postura hacia el régimen de Pyongyang, anunciando que declarará al aislado país comunista un estado patrocinador del terrorismo. Corea del Norte se sumaría así a Irán, Sudán y Siria en la lista de países que según Estados Unidos patrocinan el terrorismo.



La medida conllevará más penalidades mundiales contra el país asiático, dijo Trump, quien calificó la medida como algo que debió hacerse hace tiempo y que es parte de la “campaña de presión máxima” contra Pyongyang.



Estados Unidos había dejado de considerar a Corea del Norte un país patrocinador del terrorismo a partir de 2008, como parte de un acuerdo según el cual el régimen norcoreano suspendería sus actividades nucleares.



Desde entonces, Corea del Norte ha logrado amplios avances en sus programas de misiles y nuclear, y ha demostrado tener la capacidad de alcanzar territorios estadounidenses.



Las autoridades estadounidenses consideran que el asesinato del medio hermano del líder norcoreano Kim Jong Un, en un aeropuerto de Malasia hace unos meses, como un acto de terrorismo.



"Además de amenazar al mundo con sus armas nucleares, Corea del Norte repetidamente ha incurrido en actos de terrorismo internacional, incluyendo asesinatos en suelo extranjero”, declaró Trump durante una reunión de gabinete.



La designación había sido objeto de debate durante meses en el Departamento de Estado, donde algunos funcionarios opinaban que el gobierno de Pyongyang no cumplía con las condiciones necesarias para merecer ese calificativo.



Según fuentes allegadas a las discusiones, no había debate alguno sobre el hecho de que el asesinato del medio hermano, Kim Jong Nam, fue un acto de terrorismo. Sin embargo, los abogados sostenían que tendría que haber más de un incidente y no había certeza sobre si se podía contar el caso de Otto Warmbier, el estudiante estadounidense que falleció por heridas sufridas cuando estaba confinado en Corea del Norte.



Varios legisladores habían estado presionando al gobierno a devolver a Corea del Norte en la lista de países que fomentan el terrorismo, aunque otros temen que ello sólo agravaría las tensiones con el país comunista.