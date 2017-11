EU acusa a Maduro de mantener un narcoestado en Venezuela

La crisis en Venezuela llegó finalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el Consejo de Seguridad sostuvo ayer una reunión en la que los embajadores de varios países exigieron al gobierno de Nicolás Maduro respeto al estado de derecho, a los derechos humanos y que propicie la liberación de los presos políticos.



Estados Unidos, por su parte, denunció que la nación sudamericana es cada vez más un “narcoestado violento” que supone una amenaza para la región y para el mundo entero.



“Los estamos observando. No nos engañan”, afirmó la representante de la Casa Blanca ante la ONU, Nikki Haley, quien reprochó que varios miembros del Consejo, como Rusia y China, optaran por no participar en el encuentro informal y se dirigió al pueblo venezolano para pedirle que no “pierdan la esperanza”.



Según la embajadora, “el mundo está cada vez más unido en sus esfuerzos para restaurar los derechos humanos y las libertades fundamentales” en el país caribeño.



Durante la reunión varios países miembros coincidieron en que el gobierno de Maduro debe abocarse a resolver la crisis humanitaria que atraviesa el país y la creación de un calendario electoral.



El embajador de Uruguay, Elbio Rosselli, consideró exagerada la posición de Washington al asegurar que Venezuela representa una amenaza para la región, pero insistió en que la crisis debe ser solucionada.



Gérard Araud, embajador de Francia, resaltó que en Venezuela existen irregularidades para ejercer la libertad de prensa y el derecho constitucional a las manifestaciones. “Es fundamental que Venezuela se atenga a sus responsabilidades sobre los derechos humanos”, aseveró el diplomático, además recordó al gobierno de Maduro que debe cumplir con los compromisos internacionales que adquirió como miembro del Consejo de Derechos Humanos.



ACCIÓN INJERENCISTA

Mientras se desarrollaba la reunión, a apenas unos metros de allí, el embajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, acusó a Estados Unidos de tratar de imponer su “agenda política” en el Consejo de Seguridad y de llevar a cabo una acción “injerencista” contra su país.



“Estados Unidos toma el Consejo para elevar temas bilaterales con nuestro país en instancias multilaterales, pero no aceptamos injerencias no tutelajes de ningún tipo”, afirmó el diplomático quien fue arropado por sus homólogos de Rusia, China y Bolivia, que junto a Egipto decidieron no participar en la reunión impulsada por Washington.



En el encuentro, los miembros del Consejo escucharon varios testimonios sobre la situación en Venezuela, incluido el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien pidió medidas contra el ejecutivo venezolano y se refirió a él como una “dictadura” y como un “esquema criminal con vínculos con el narcotráfico”.