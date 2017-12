Estos son los 9 principales cambios de la reforma fiscal de EU

Esta semana, antes de Navidad, se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgue la nueva Ley de Impuestos que contiene cambios para empresas y personas físicas, aquí te presentamos 9 de los principales cambios:



Empresas



1. La tasa corporativa queda en 21 por ciento.



2. En el caso de ciertas compañías fiscalmente transparentes se otorgará una deducción del 20 por ciento sobre ingresos que no son considerados compensación por la prestación de un servicio personal (sueldos u honorarios).



3. Impuesto especial sobre utilidades mantenidas en el exterior. Se gravarán a una tasa del 15 por ciento si se mantienen en efectivo y 8 por ciento si se tienen invertidos en otros activos. Este impuesto (por “repatriación”) se pagará si se repatrian efectivamente o no dichas utilidades.



4. Se introducen medidas innovadoras para combatir la erosión de la base fiscal de Estados Unidos mediante planeación fiscal internacional.



5. Se exentan dividendos de subsidiarias extranjeras en la mayoría de los casos y en la medida de que se haya pagado un impuesto mínimo en el extranjero (Sistema de exención por participación sobre rentas mundiales).



Personas físicas



6. Tasa máxima de 37 por ciento.



7. Impuestos estatales solo serán deducibles hasta 10 mil dólares.



8. Se limita deducibilidad de intereses sobre hipotecas a solo para adquirir inmuebles (no líneas de crédito) y hasta 750 mil dólares.



9. Se elimina la multa por no tener seguro médico.





Enrique Hernández, Socio Fiscal Internacional en la firma Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch en San Diego, California, señaló que la mayoría de las disposiciones entrarán en vigencia a partir del 2018.



No obstante, consideró que se debe notar que muchos de los recortes son temporales, como es el caso de las personas físicas, y algunos duran 8 años y otros 10 años.



"Después de esos años se regresa a los niveles actuales al menos que se dé una nueva reforma", apuntó.



Hernández dijo que si bien es muy pronto para saber las restricciones e implicaciones específicas para México, es previsible que se sientan importantes presiones para reducir el impuesto corporativo en México.



"También existe la posibilidad de que otros países exportadores de capital lleven a cabo reformas y en recortes de tasas similares a las de Estados Unidos y que países receptores de capital empiecen una guerra de tasas buscando atraer inversión de Estados Unidos y de otros países", expuso.