Esto es lo que sabemos del ataque en Londres

Un ataque en el centro de Londres dejó al menos cinco muertos, incluyendo al atacante y un policía.



Además, hay unos 40 heridos, informó la Scotland Yard, que es la policía metropolitana de Londres.



Un hombre atropelló a unos peatones en el puente de Westminster ante el Parlamento británico antes de acuchillar a un policía y ser abatido, en un acto "terrorista", según la policía.



De los muertos, se sabe que uno es un guardia del Parlamento, el atacante y una mujer que fue atropellada,



La policía no puede descartar que haya más atacantes involucrados.



Una doctora dijo que varias personas sufrieron heridas, algunas en grado "catastrófico", aparentemente al ser atropelladas por un vehículo en el puente Westminster cerca del Parlamento.



La doctora Colleen Anderson, del hospital St. Thomas, dijo que había gente tendida en el puente, "algunas con heridas menores, otras con heridas catastróficas. Algunas pudieron alejarse por sus propios medios, otras han sufrido heridas que alterarán sus vidas".



Más tarde, una mujer herida de gravedad en el atentado fue rescatada del río Támesis, informó la Autoridad Portuaria de la capital.



"Una mujer fue rescatada viva del agua, pero con heridas graves", dijo un portavoz de la Autoridad, Martin Garside, después de que un coche atropellara a la gente que pasaba por el puente de Westminster.



El Servicio de Ambulancias de Londres indicó que había tratado "al menos a 10 pacientes en el Puente de Westminster y pusimos en alerta a varios hospitales", según señaló en un comunicado la subdirectora de Operaciones, Pauline Cranmer.



"Los agentes -incluidos agentes con armas de fuego- siguen en el lugar y lo estamos tratando como un incidente terrorista hasta que se demuestre lo contrario", comentó la Policía Metropolitana en un comunicado.

1 'HORRIBLE DE VER'

El incidente ocurrió cuando se conmemora el primer aniversario de los ataques islamistas que dejaron 32 muertos en Bruselas, Bélgica.



El exministro polaco de Relaciones Exteriores Radoslaw Sikorski, que estaba en el lugar, y publicó imágenes en la red social Twitter, explicó que "un coche atropelló a cinco personas en el puente de Westminster".



"Oí lo que me pareció que era una colisión, miré por la ventana del taxi, y vi a alguien por el suelo, muy mal. Luego vi a otra persona, que también estaba mal, y otras tres, una sangrando profusamente", dijo luego a la BBC.



"Vi un auto que perdió el control y se fue contra los peatones en el puente", afirmó a Sky News una mujer llamada Bernadette, que estaba en un autobús turístico en el momento del suceso.



"Cuando cruzábamos el puente, vimos gente tirada, que estaba obviamente herida. Quizás vi unas 10 personas. Y entonces empezaron a llegar los servicios de emergencia. Todo el mundo corría por todos lados".



Quentin Letts, periodista del diario Daily Mail, dijo a la radio LBC que vio el apuñalamiento del policía y los disparos contra el asaltante desde su oficina en el edificio del Parlamento.



"Él (el agresor) entró corriendo por las puertas abiertas (...) Atacó a uno de los policías con lo que parecía un palo", comentó. "El policía cayó al suelo y fue bastante horrible de ver. Después, corrió hacia la entrada de la Cámara de los Comunes usada por los parlamentarios y recorrió unos 20 metros, hasta que dos agentes de civil le dispararon", agregó.



Reporteros de Reuters dentro del Parlamento dijeron que una gran cantidad de policías armados, algunos de ellos con escudos, ingresó al edificio.



Londres sufrió en julio de 2005 unos atentados contra los transportes públicos que dejaron 56 muertos, incluyendo a los cuatro hombres que los perpetraron.

1 'SEVERO'

Reporteros de Reuters dentro del Parlamento escucharon fuertes detonaciones y, poco después, vieron a dos personas tiradas en el suelo en un patio justo al exterior, dentro del perímetro del edificio.



Un fotógrafo de Reuters informó que vio al menos una decena de heridos en el Puente de Westminster, junto al Parlamento. Sus imágenes mostraban gente en el suelo, algunas de ellas sangrando abundantemente y una aparentemente debajo de un autobús.



"He escuchado claramente disparos, he visto caer a alguien vestido de negro. Creo que era un policía", dijo bajo anonimato un empleado del Parlamento a la AFP.



La estación de metro más próxima al Parlamento, Westminster, fue cerrada al público, y la policía pidió a la gente que evitara las zonas de Whitehall, los puentes de Westminster y Lamberth, la calle Victoria y el embarcadero de Victoria, así como la zona de Embankment.



Los helicopteros de la policía sobrevolaban la ciudad, y el ruido de sirenas se extendía por los barrios adyacentes.



El área de Westminster, con el Big Ben, la sede del Parlamento y la mayoría de ministerios y dependencias gubernamentales, es muy concurrida por turistas y funcionarios.



En la escala de amenaza terrorista que mantienen las autoridades británicas, el nivel es 'severo', el segundo más alto, lo que significa que es 'altamente probable' que haya atentados.

1 MAY, A SALVO



La Cámara de los Comunes, que estaba celebrando una sesión en ese momento, fue cerrada de inmediato y se pidió a los legisladores presentes que permanecieran allí.



La primera ministra, Theresa May, estaba a salvo tras el incidente, informó un portavoz de su oficina, si bien declinó revelar dónde se encontraba en el momento del ataque. Un portavoz anunció para más tarde el miércoles una reunión de la comisión de seguridad de emergencia del Gobierno.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas en la Casa Blanca que fue informado sobre los sucesos de Londres, pero no aportó más detalles.



En Edimburgo, el Parlamento escocés suspendió un debate y una votación prevista sobre la independencia cuando empezaron a conocerse las noticias procedentes de Londres.



La Casa Blanca condenó los ataques en Londres e informó que el presidente Donald Trump está monitoreando la situación.



El portavoz Sean Spicer dijo que Trump habló con la primera ministra británica, Theresa May, y dijo que la Casa Blanca aplaude "la respuesta rápida de la policía británica y los socorristas" y condena los ataques.



Spicer dice que la ciudad de Londres y el gobierno británico tienen el "pleno apoyo" de Estados Unidos mientras investigan el ataque.



Con información de Reuters, AP, y AFP