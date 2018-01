Estatua de la Libertad reabrirá este lunes pese a cierre de gobierno 

Funcionarios a nivel estatal y federal llegaron a un acuerdo para reabrir la Estatua de la Libertad, un día después de que el cierre parcial del gobierno federal lo obligó a cerrar.



Se espera que el monumento y la cercana Isla Ellis, que son operados por el Servicio de Parques Nacionales, se abran este lunes, de acuerdo con The New York Times.



Bajo un acuerdo con el Departamento del Interior, el estado de Nueva York pagará alrededor de 65 mil dólares por día de su presupuesto turístico para cubrir los costos operativos de los sitios.



El gobernador Andrew M. Cuomo anunció la reapertura de la estatua este domingo en el Parque Robert F. Wagner Jr. en el Bajo Manhattan. Dijo que el estado pagaría para mantener la Estatua de la Libertad abierta mientras que los legisladores de Washington tengan que resolver su callejón sin salida.



"Desde nuestro punto de vista, es una buena inversión, porque los ingresos que ganamos de los turistas son múltiplos de lo que realmente va a costar para abrir la Estatua de la Libertad", dijo el Sr. Cuomo el domingo. "Queremos ver el flujo del turismo, queremos ver a la gente venir y no queremos ninguna interrupción".