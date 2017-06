"Estamos bajo asedio, pero saldremos más fuertes": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un discurso a sus partidarios que su movimiento estaba "asediado" y prometió luchar, mientras en el otro lado de la ciudad se desarrollaba una audiencia del Congreso sobre sus relaciones con el FBI durante la investigación de una supuesta intervención de Rusia en las elecciones.



"Estamos bajo asedio (...) pero saldremos más grandes, mejores y más fuertes que nunca", dijo en un discurso en Washington.



"No renunciaremos a hacer lo que es correcto (...) sabemos cómo luchar y nunca nos rendiremos".



El exdirector del FBI, James Comey, acusó este jueves al Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de difamarlo y decir mentiras sobre la organización, pero declinó opinar respecto a si el mandatario intentaba obstruir a la justicia al pedirle que frenara una investigación sobre su exasesor de Seguridad Nacional.



Comey dijo a la Comisión de Inteligencia del Senado en la audiencia más anticipada en años que quedó confundido y muy preocupado por las "explicaciones cambiantes" y las "mentiras" del Gobierno de Trump tras su despido el 9 de mayo.



En un testimonio escrito publicado el miércoles por la Comisión de Inteligencia, Comey dijo que Trump le pidió que frenara una investigación sobre el exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, que hace parte de una pesquisa más amplia sobre la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.



"No creo que me corresponda decir si la conversación que tuve con el presidente (Trump) era un intento de obstrucción (a la justicia). Lo tomé como algo muy perturbador, muy preocupante", dijo Comey a los senadores del panel.



El resultado de la audiencia del jueves podría tener repercusiones significativas para la presidencia de Trump, que apenas lleva 139 días, en momentos en que el abogado especial Robert Mueller y varias comisiones del Congreso investigan si el equipo de campaña del mandatario se coludió con Rusia antes de las elecciones del 2016.



La Casa Blanca y Rusia niegan cualquier coordinación para favorecer a Trump en la campaña electoral.



Más tarde, el abogado de Trump dijo que el presidente “nunca, en forma o sustancia,” pidió a Comey que dejara de investigar a nadie y lo acusó de "revelar sin permiso” comunicaciones privilegiadas que tuvo con el mandatario.



Trump desató una tormenta política en Washington cuando despidió a Comey.