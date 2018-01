España supervisa fronteras ante posible retorno de Puigdemont

MADRID/COPENHAGUE- Las autoridades españolas están monitorizando las fronteras para asegurar que el fugitivo líder separatista catalán Carles Puigdemont no ingrese a España para asumir nuevamente la presidencia del parlamento regional, dijo el ministro de Interior.



En declaraciones en Copenhague, Puigdemont dijo que su regreso a Barcelona desde su autoexilio en Bruselas sería bueno para la democracia española, pero no aclaró si volvería a Cataluña o cuándo podría hacerlo.



Puigdemont ha dicho que podría gobernar la rica región española desde Bélgica, a donde huyó en octubre para evitar el arresto por la organización de un referéndum ilegal sobre una separación de Cataluña de España y por una posterior declaración de independencia.



El Gobierno español, sin embargo, ha dicho que ni ninguna autoridad puede ser investida o gobernar a distancia.



Puigdemont dijo en una conferencia de prensa en la capital danesa que una gran mayoría del parlamento catalán apoyaba su investidura como presidente de la región después de la elección realizada diciembre.



"Mi regreso a Barcelona será una buena noticia para el pueblo catalán y la democracia española. Sería que se da un paso para restaurar la situación democrática", dijo aunque no especificó cuándo planeaba regresar a España.



En Madrid, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo que las autoridades españolas estaban preocupadas de que el político de 55 años, que enfrenta un posible arresto cuando vuelva a España, pueda intentar discretamente volver al Parlamento en Barcelona para una votación sobre su nueva investidura.



"Puigdemont está instalado en una conducta de irresponsabilidad que está llegando a unos límites insospechados (...) Vamos a procurar que no pueda entrar ni en el maletero del coche", dijo Zoido a Antena 3 TV.



Los legisladores catalanes votarán la investidura de Puigdemont antes del 31 de enero.