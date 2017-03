Escándalo de la carne en Brasil no será tema en reunión UE-Mercosur: ministro brasileño

Los problemas originados por un escándalo de corrupción en algunas empresas brasileñas de productos cárnicos no serán discutidos en la reunión de esta semana entre la Unión Europea y el Mercosur en Buenos Aires, dijo este martes el ministro de Comercio de Brasil, Marcos Pereira.



La UE redujo el lunes las importaciones de carne de Brasil después de que la policía acusó a los inspectores del mayor exportador mundial de carne vacuna y aves de corral de aceptar sobornos para permitir la venta de productos podridos o contaminados con salmonela.



El escándalo se desató en un momento sensible, ya que la UE y el Mercosur están negociando una reducción de las barreras comerciales.



INVESTIGAN EN BRASIL A JBS, BRF POR VENTA DE CARNE ADULTERADA



Los productores brasileños de carne JBS y BRF están siendo investigados como parte de un operativo por un supuesto esquema de sobornos que involucra a inspectores agrícolas y la venta de alimentos en mal estado.



La policía federal dijo el viernes en una declaración que está atendiendo 309 órdenes judiciales, 27 de las cuales son por detención preventiva y 11 por detención temporal. Los funcionarios también recibieron 194 órdenes de búsqueda y 77 órdenes de detención de personas para ser interrogadas. La operación fue calificada por los medios locales como la más grande en la historia de la policía.



Los agentes federales que inspeccionan productos agrícolas supuestamente aceptaron aprobar alimentos en mal estado que no eran aptos para el consumo humano y permitir que fueran vendidos internamente como comidas escolares o para ser exportados, informó la agencia de ingresos federales de Brasil en un comunicado separado.



Los representantes de BRF y JBS tenían influencia en la elección de los inspectores responsables de supervisar sus plantas y pagaron sobornos para obtener autorización para sus productos, dijo el jefe de policía Mauricio Moscardi en una conferencia de prensa en Curitiba. JBS, con sede en Sao Paulo, dijo en una declaración que "rechaza vehementemente" las acusaciones de que vendía alimentos estropeados.



Con información de Reuters y Bloomberg