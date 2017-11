Es prematuro especular sobre reforma fiscal de EU: Videgaray

ABORDO DEL AVIÓN PRESIDENCIAL.- Es prematuro hacer especulaciones sobre cuál será la reforma fiscal que se aprobará en Estados Unidos, aseveró el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.



No obstante, aseveró, en entrevista en el vuelo rumbo a Vietnam, que el gobierno mexicano no puede darse el lujo de no observar el proceso y, sobre todo, no estar preparados ante distintos escenarios.



La semana pasada, inició el proceso legislativo para discutir la reforma fiscal planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual plantea la reducción del impuesto corporativo de 35 por ciento a 20.0 por ciento.



De acuerdo con analistas, si bien esta iniciativa traería beneficios al crecimiento económico de Estados Unidos generados por menores impuestos a las empresas, México perdería competitividad para atraer inversión.



“Lo que tenemos que hacer es observar el proceso de manera cercana, mantenernos muy informados de esto que está ocurriendo que será una decisión del pueblo y de las instituciones norteamericanas y dependerá de cuál sea la reforma que resulte, sí es que resulta una reforma fiscal, y que México tendrá que evaluar cuándo y cómo reaccionar”, dijo.



Para el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, México debe estar preparado ante los distintos escenarios que pueda plantear la aprobación de la reforma fiscal planteada por Trump.



“Pero creo que sería prematuro en este momento hacer especulaciones sobre cuál será esta reforma y cómo debe reaccionar Mexico, lo que no podemos darnos el lujo es de no observar el proceso y estar preparados ante distintos escenarios.”



Videgaray Caso acompaña al presidente Enrique Peña Nieto, quien a partir de este jueves inicia su participación en la APEC 2017, en la que no se descarta un posible encuentro, aunque sea informal, con su homólogo estadounidense Donald Trump.