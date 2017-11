Atacante de Texas pudo comprar armas tras un error de Fuerza Aérea de EU

SUTHERLAND SPRINGS.- El hombre armado que mató a tiros a 26 feligreses e hirió a otros 20 en una iglesia de Texas estaba involucrado en una disputa doméstica con sus suegros y había enviado mensajes amenazantes a la madre de su esposa antes de la masacre, dijeron este lunes funcionarios.



El atacante, Devin Kelley, de 26 años, fue dado de baja de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 2014, luego de que una corte marcial lo halló culpable de agredir a su primera esposa e hijastro mientras cumplía servicio en 2012 y fue condenado a un año de detención.



La Fuerza Aérea reconoció el lunes que no ingresó la condena por violencia doméstica de Kelley a la base de datos del Gobierno de Estados Unidos que utilizan los vendedores de armas autorizados para revisar los antecedentes de sus compradores.



La cadena minorista de artículos deportivos donde Kelley compró las armas ha dicho que el hombre pasó las revisiones de antecedentes en 2016 y 2017.



Kelley fue hallado muerto, aparentemente por heridas de disparos, luego de un intento fallido por escapar desde la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs, a unos 65 kilómetros al este de San Antonio.



Al salir de la iglesia, Kelley fue enfrentado por un residente del área que le disparó y lo hirió tres veces. Kelley luego huyó en un vehículo utilitario deportivo, en tanto, el residente detuvo a un conductor que pasaba por el lugar. Ambos hombres persiguieron al sospechoso, dijeron las autoridades.



Kelley llamó a su padre durante la persecución para decirle que había sido herido y que probablemente no sobreviviría, dijeron funcionarios. Posteriormente chocó su vehículo, se disparó y murió, agregaron. No estaba claro qué herida provocó su muerte, agregaron responsables.



Aparentemente, los problemas familiares fueron un factor en la matanza del domingo. Kelley estuvo involucrado en una disputa doméstica con la familia de Danielle Shields, una mujer con la que se casó en 2014, y la situación recrudeció, según funcionarios y registros públicos.



"Había una situación doméstica entre la familia y los suegros", dijo el lunes a periodistas Freeman Martin, portavoz del Departamento de Seguridad Pública. "La suegra asistía a la iglesia (...) Ella había recibido mensajes amenazantes de él", agregó.



El alguacil del condado Wilson, Joe Tackitt, dijo que no había miembros de la familia en la iglesia durante el ataque de Kelley.



Los muertos durante la masacre del domingo tenían entre 18 meses y 77 años. Diez de los heridos permanecían en estado crítico en la mañana del lunes, dijeron funcionarios.