Equipo de Trump podría disculparse con Reino Unido por acusaciones 

Los principales asesores de la Casa Blanca pidieron disculpas al gobierno del Reino Unido por reiterar que sus servicios de inteligencia ayudaron a espiar al presidente Donald Trump antes de su elección, dijo un alto funcionario británico, mientras la administración trataba de frenar una disputa nacional que contaminaba una alianza internacional vital.



Las disculpas tuvieron lugar durante las conversaciones telefónicas privadas después de que el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, el jueves citara el cuestionado informe de un comentarista de Fox News que sugería que el Reino Unido había ayudado al ex presidente Barack Obama a espiar a su sucesor.



Spicer estaba tratando de apuntalar las declaraciones infundadas de Trump en Twitter de que la administración anterior lo había espiado, pero la afirmación provocó una queja de alto nivel del gobierno británico.



Kim Darroch, embajador del Reino Unido en los Estados Unidos, y Mark Lyall Grant, asesor de seguridad nacional de la primera ministra Theresa May, expresaron su preocupación a Spicer y al asesor de seguridad nacional de Trump, H.R. McMaster, dijo un funcionario de la Casa Blanca.



Spicer y McMaster les dijeron que el secretario de prensa simplemente estaba haciendo hincapié en los informes públicos, sin respaldar ninguna historia específica, según el funcionario, que no estaba autorizado a hablar en forma oficial.



La oficina de May no accedió a comentar si los asesores de Trump se habían disculpado.



DEJAR EL TEMA ATRÁS



El funcionario de la Casa Blanca no calificó la conversación, pero hablando a condición de que no se revelara su identidad, un alto funcionario británico dijo que el gobierno de Trump había reconocido que Spicer estaba equivocado respecto de las acusaciones y se disculpó por el incidente. El equipo de May está dispuesto a dejar atrás la embarazosa disputa y a considerar que el asunto está cerrado, dijo el funcionario.



"Hemos recibido garantías de que estas acusaciones no se repetirán", dijo James Slack, portavoz de May, el viernes. Señaló que las acusaciones de que la inteligencia británica había colaborado con Obama en una iniciativa clandestina de espionaje eran "totalmente ridículas y deberían ser ignoradas".



May espera reforzar el vínculo transatlántico con Trump mientras se prepara para retirar al Reino Unido de la Unión Europea. Los funcionarios británicos y estadounidenses han comenzado a sentar las bases de un nuevo acuerdo comercial entre los dos antiguos aliados, que entraría en vigor cuando el Reino Unido salga de la UE.



Conforme a los términos del acuerdo Five Eyes entre Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos, los aliados no pueden utilizar las capacidades de inteligencia de los demás para eludir sus propias leyes, dijo Slack.



Dominic Grieve, el principal legislador británico a cargo de la supervisión parlamentaria de los organismos de inteligencia estatales del Reino Unido, dijo que era "inconcebible" que al centro de escucha de la Oficina Central de Comunicaciones del gobierno británico, conocida como GCHQ, se le hubiese solicitado "realizar escuchas ilegales".