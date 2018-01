Equipo de Assange espera que Reino Unido lo declare persona no grata

LONDRES.- Julian Assange y sus asesores buscan usar la decisión de Ecuador de garantizarle estatus diplomático para hacer que Reino Unido lo declare persona no grata y lo expulse, dijo una fuente cercana al fundador de WikiLeaks.



Reuters también tuvo conocimiento que, como parte de la investigación judicial en marcha contra Assange y WikiLeaks, funcionarios del FBI recientemente buscaron nueva información acerca de contactos de años entre la firma y Chelsea Manning, exintegrante del Ejército estadounidense que filtró al sitio web miles de documentos clasificados del Gobierno de Washington.



Ecuador anunció este mes que le otorgó ciudadanía y pidió estatus diplomático para Assange, quien en 2012 se refugió en su embajada en Londres luego de que tribunales británicos dictaminaron su extradición a Suecia por un caso de presunto abuso sexual.



Las autoridades suecas han abandonado la causa. Pero funcionarios británicos han indicado que si deja la embajada de Ecuador, Assange será arrestado por violar las condiciones de fianza, lo que podría ponerlo en prisión por hasta tres meses.



Assange y sus abogados creen que si sale de la embajada, las autoridades estadounidenses aplicarían cargos criminales en su contra y buscarían su extradición a Estados Unidos, donde estiman que podría pasar muchos años tras las rejas.



La fuente cercana al fundador de WikiLeaks dijo que su equipo legal trabaja en la presentación de un pedido para abrir una causa en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que confirme el estatus diplomático.



La Oficina de Relaciones Exteriores británica no hizo comentarios inmediatos. La cancillería de Ecuador indicó que sólo el ministro de Relaciones Exteriores, que está de viaje en Chile, está autorizado a hacer declaraciones sobre el tema.



En una entrevista televisiva el domingo por la noche, el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, reconoció que el asilo del fundador de WikiLeaks, en la embajada en Londres “causa más de una molestia” a su país por intervenir desde la sede diplomática en asuntos políticos de otras naciones.



Pero Moreno aclaró que hace un mes, Assange firmó un acuerdo en el que se compromete a no volver a intervenir en temas de Ecuador y de otros países. El mandatario abordó el asunto en una entrevista a medios locales la noche del domingo.



“Estamos permanentemente solicitando al señor Assange que debe ajustarse a las normas de un asilo”, dijo el gobernante, al tiempo en que reiteró que es una situación heredada y que el australiano con nacionalidad ecuatoriana seguirá con la protección diplomática.



Assange permanecía en silencio tras las declaraciones de Moreno, aunque anteriormente ha polemizado públicamente con autoridades ecuatorianas, lo que llevó a que a mediados de octubre de 2016 le cortaran el servicio de Internet en la embajada.



Durante la campaña a las elecciones de Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump, Assange reveló documentos que presuntamente perjudicaron a la postulante demócrata, mientras que el año pasado se reunió e intervino a favor de los separatistas catalanes, lo que le valió llamadas de atención del gobierno ecuatoriano.



“Esperamos tener a corto plazo un resultado positivo (solución) de este tema, que sí realmente nos causa más de una molestia”, aseveró Moreno, quien tiene fincadas sus esperanzas que con la mediación de algunos países o personalidades se pueda llegar a una resolución de este caso.



Con información de Reuters y AP