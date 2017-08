En Venezuela hay un gravísimo retroceso a la democracia: Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que la crisis en Venezuela refleja un gravísimo retroceso a la democracia en América Latina, por lo cual los países de la región no pueden callar y señalar la importancia de proteger la integridad electoral como un valor a fomentar en la región.



"La región no puede permanecer callada ante una situación donde un gobierno decide cancelar elecciones, opta por castigar a políticos que la cuestionan... Lo que ocurre en Venezuela ahora con la elección de una asamblea constituyente, que no reconocemos, se ha convertido en un gravísimo retroceso al proceso de democratización en la región", dijo.



En el foro Integridad Electoral en America Latina, señaló que el tema es de gran relevancia para la región ya que desde octubre de 2017 hasta finales de 2018, 12 países tendrán elecciones, en algunos se elegirá al presidente, como en México, por lo cual afirmó que si bien en nuestri país aún hay retos, se puede decir que se trata de un país democrático que se abre al escrutinio internacional.



"Sin duda nuestra democracia electoral tiene múltiples defectos que no podemos ignorar, uso de dinero ilícito en las campañas, actos anticipados... existen retos importantes, pero hoy somos una democracia electoral", añadió.



El canciller agregó que si bien se dio una alternancia política en el año 2000, se puede hablar de una transición pacífica, que llevó a una democracia electoral plena, de libertades y sobre todo de instituciones independientes y eficaces.



"Si algo explica como instrumento de cambio la transición democrática que ocurrió en México, fue la creación de instituciones electorales fuertes, autónomas e independientes, que son la columna vertebral de la democracia", detalló.