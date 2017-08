En mitin en Arizona, Trump defiende su respuesta a la violencia en Charlottesville

PHOENIX.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de miles de partidarios el martes, defendió su respuesta a la violencia en una manifestación organizada por supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, y atacó a los medios por "dar una plataforma a grupos de odio".



Trump dijo a la audiencia en un mitin en Arizona que sus palabras tras el evento en Virginia habían sido "perfectas".



El mandatario republicano entusiasmó a la multitud con críticas a la prensa, que según sostuvo no reportó lo que él había dicho. Muchos en la multitud se volvieron y señalaron a los reporteros en el recinto. Algunos corearon "CNN apesta".



Trump también sugirió que podría perdonar a Joe Arpaio, exalguacil del condado de Maricopa, Arizona, quien fue declarado culpable el mes pasado de desacato criminal por violar los términos de una orden judicial del 2011 sobre un caso de uso de perfil racial.



"¿A la gente de aquí le gusta el alguacil Joe?", preguntó Trump, recibiendo fuertes aplausos y un coro de "¡Perdonen a Joe!".



"¿El alguacil Joe fue condenado por hacer su trabajo?", consultó Trump, antes de predecir que Arpaio estaría bien. "No lo haré esta noche porque no quiero causar una controversia", declaró.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo el martes a los periodistas que viajaban con Trump en el avión presidencial: "No habrá una discusión sobre eso hoy en algún momento de este día y no se tomará una acción en ese frente en algún momento de hoy".



Trump recibió críticas de distintos sectores por culpar tanto a los nacionalistas blancos como a los contramanifestantes por la violencia en el mitin de Charlottesville, organizado por neonazis y supremacistas blancos, donde una mujer perdió la vida.



Los manifestantes afuera del mitin del martes gritaron: "Vergüenza, vergüenza, vergüenza" y "No a Trump, no al KKK, no a unos Estados Unidos fascistas" cuando los partidarios de Trump comenzaron a llenar el Phoenix Convention Center.



Los partidarios de Trump, que aguardaron durante horas en el calor de Arizona antes del evento, corearon: "Construye el muro", una referencia a la promesa de Trump de levantar un muro en la frontera con México.