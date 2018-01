En este lugar, todos deben quedarse en casa por el frío 

BERLÍN.- Para algunos no ir a la escuela o al trabajo es como un regalo, pero en este país no lo es tanto, ya que enfrentarán un intenso frío y sus consecuencias.



En muchas partes de Alemania, las escuelas seguirán cerradas este jueves, mientras el país se prepara para una tormenta invernal que se espera que entre por el oeste y deje intensas nevadas, lluvias y vientos racheados.



Las autoridades pidieron a los residentes, especialmente en el oeste y el norte, que en la medida de lo posible no salgan de casa este jueves.



Muchos de los trenes reducirán su velocidad por la tormenta y se esperan retrasos en el servicio, dijo la empresa ferroviaria estatal en su cibersitio.



Bomberos y policías respondieron este miércoles en la noche a numerosos accidentes de tránsito en el norte y sur de Alemania provocados por las intensas nevadas y las carreteras resbaladizas.



Según reportó la agencia de noticias DPA, la policía dijo que los choques se produjeron “cada minuto” en autovías entre Wilhelmshaven y Westerstede, en el norte del país.