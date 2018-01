Empleados de la Casa Blanca no podrán usar su celular mientras trabajan

La Casa Blanca prohibirá que sus empleados usen teléfonos celulares personales mientras trabajan, a pesar de las preocupaciones entre algunos miembros del personal de que se impedirá que sus hijos y otros familiares puedan contactarlos, dicen dos funcionarios que laboran en este sitio.



A partir del viernes, los empleados de la administración de Donald Trump no podrán usar sus teléfonos celulares personales en las instalaciones de la Casa Blanca, aseguró una de las fuentes consultadas.



El jefe del Gabinete, John Kelly, impuso la prohibición, citando preocupaciones de seguridad.



El presidente estadounidense se ha quejado reiteradamente de filtraciones a la prensa desde que asumió el cargo, pero los funcionarios afirmaron que el cambio no está relacionado con preocupaciones por la divulgación no autorizada a medios de comunicación.



Uno de los entrevistados mencionó que hay demasiados dispositivos conectados a la red inalámbrica de la Casa Blanca y que los teléfonos personales no son tan seguros como los entregados por el Gobierno federal. Los funcionarios hablaron a condición de anonimato para discutir un asunto interno de la Casa Blanca.



Los empleados que se opusieron a la prohibición dijeron que no pueden utilizar sus teléfonos de trabajo para uso personal, entre varias razones porque no tienen habilitada la función para enviar mensajes de texto.



Además, aseguran que la prohibición será una dificultad, porque los mensajes de texto a menudo son la manera más fácil para que sus familias se comuniquen con ellos en medio de un día ocupado, lleno de reuniones.