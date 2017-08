Un muerto y varios rehenes tras tiroteo en restaurante de Charleston

CHARLESTON.- Una persona murió y varias más fueron tomadas como rehenes cuando un empleado descontento, quien resultó luego herido por la policía y enviado a un hospital, abrió fuego en un restaurante en el sureste de Estados Unidos.



El tiroteo se registró a las 12:17 horas locales en el restaurante Virginia's On King de la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur.



Poco más de tres horas después las autoridades informaron que la situación había sido controlada.



"Una persona murió asesinada hoy", dijo el alcalde de Charleston, John Tecklenburg, sin revelar la identidad de la víctima. "Esto no es un acto terrorista, no es un crimen de odio. Es el caso trágico de un empleado descontento".



"El atacante recibió un tiro y fue enviado a un hospital local en condición crítica", añadió.







El restaurante de comida sureña Virginia's On King, en la calle King, es un destino turístico en el centro de Charleston.



Dos clientes -Tom y Patsy Plant- contaron al diario local Post and Courier que estaban comiendo el almuerzo cuando un hombre vino desde la cocina con una pistola en la mano izquierda. Según ellos, el atacante anunció: "Hay un nuevo jefe en este lugar".



La policía envió equipos de asalto y una unidad antiexplosivos al lugar y advirtió a la gente que permaneciera en el interior de los edificios o abandonara la zona.



El lugar se encuentra a pocas cuadras de la iglesia Emanuel AME donde un hombre blanco mató a nueve feligreses negros en junio de 2015. Dylann Roof fue condenado a muerte por esa matanza.



Con información de AFP y AP